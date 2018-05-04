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Найдены уникальные свидетельства существования библейского царства Давида

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Израильские археологи обнаружили развалины "дома правителя" времен библейского царя Давида.

Найдены уникальные свидетельства существования библейского царства Давида. 386623.jpeg
wiki.org

Эта находка может указывать на то, что его "единый Израиль" существовал в действительности, в чем сомневались многие историки.

В материале издания Radiocarbon Аврахам Фауст из Института археологии в Рамат-Гане утверждает, что "вряд ли кто-то будет отрицать, что возраст всех образцов приближается к отметке в 3 тысячи лет. Это вселяет в нас уверенность и говорит о том, что мы вряд ли ошиблись".

Напомним, что многие историки сомневаются, что легендарное единое Израильское царство, основанное Давидом и распавшееся на Иудею и Израиль после смерти Соломона, не было плодом воображения авторов Библии.

Со своей стороны, Фауст и его коллега Яир Сапир заявляют, что им удалось найти первые свидетельства того, что это мифическое государство действительно существовало, проводя раскопки на территории Тель-Этона.

Ранее ученые обнаружили здесь развалины достаточно большого дома, потенциального дворца правителя этого селения, раскопки которого продолжались до 2015 года.

Выяснилось, что оно было построено из тесаного камня и простояло в Тель-Этоне как минимум три сотни лет до того времени, как город был разрушен Ассирией.

Археологи отмечают, что все артефакты оказались под землей примерно в 1006-950 годах до нашей эры, в эру единого израильского царства. Такая ситуация является свидетельством того, что общее государственное образование действительно существовало.

Противники теории считают, что Иудея в то время была гораздо менее развитой, чем Израиль, и  никогда не была его составной частью.

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Темы иудея царь давид
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