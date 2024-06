Флюорография и КТ с использованием ИИ могут войти в ОМС: как это изменит качество медпомощи

Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Минздрав РФ рассматривают возможность включения в программу ОМС флюорографии грудной клетки и компьютерной томографии головного мозга с использованием искусственного интеллекта (ИИ), рассказал ТАСС глава фонда Илья Баланин.

