Флюорография и КТ с использованием ИИ могут войти в ОМС: как это изменит качество медпомощи

В ОМС включат описание флюорографии и КТ с помощью ИИ

Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Минздрав РФ рассматривают возможность включения в программу ОМС флюорографии грудной клетки и компьютерной томографии головного мозга с использованием искусственного интеллекта (ИИ), рассказал ТАСС глава фонда Илья Баланин.

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«Я уверен, что расширение применения ИИ будет способствовать улучшению здоровья населения, повышению доступности и качества медицинской помощи, а также снижению нагрузки на медиков и систему здравоохранения в целом. Поэтому ФОМС совместно с Минздравом оценивает возможности внедрения технологий искусственного интеллекта в реальную практику и рассматривает включение в систему ОМС флюорографии грудной клетки, а также компьютерной томографии органов грудной клетки и головного мозга с системами поддержки врачебных решений», — заявил он.

По словам Баланина, ИИ улучшает качество медицинской помощи, позволяет быстрее и точнее ставить диагнозы, прогнозировать заболевания и назначать наиболее эффективное лечение. Развитие и использование ИИ в медицине, особенно в области диагностики рака молочной железы, является приоритетным, подчеркнул он.

Баланин отметил, что сегодня одной из самых сложных задач в лучевой диагностике является анализ маммографических снимков для выявления патологий. С начала года проведено более 300 тыс. исследований с использованием искусственного интеллекта, рассказал он.