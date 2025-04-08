Эти 5 российских пород изменят ваш взгляд на собак

2:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В России есть породы собак, о которых знают лишь избранные. Каждая из них — не просто питомец, а часть истории, верный спутник и работник с уникальными способностями. Эксперты Российской кинологической федерации рассказали о пяти редчайших породах, которые стоит узнать поближе.

Фото: Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лайка

Они рядом с нами тысячелетия — но вы наверняка не слышали о них

Тыва ыт — потомок древности

Эти овчарки из Тувы сопровождали людей более трёх тысяч лет. Выносливые, умные и надёжные, они охраняли дома и помогали пасти скот в суровых условиях. Казалось, порода будет утеряна, но усилия кинологов спасли "тувинку" от исчезновения.

Шалайка — с нюхом как у легенды

Гибрид шакала и лайки появился в 1975 году. Название "шалайка" - не просто игра слов, а отражение сущности породы. Сначала их называли собаками Сулимова, в честь создателя. Эти псы без проблем адаптируются к разным климатам и обладают сверхострым обонянием. Неудивительно, что они на службе у полиции и спасателей.

Карельская лайка — охотник до мозга костей

Сформировалась сравнительно недавно — в 1990-х. Энергичная и преданная, карельская лайка идеально подходит для охоты на крупную дичь. Её не пугают трудности, а хозяину она предана без остатка.

Русская салонная собака — нежность с характером

Миниатюрная и утончённая, "русалка" появилась благодаря кинологу Юлии Лакатош в начале XXI века. Несмотря на декоративность, эти собаки обладают добрым нравом, не склонны к агрессии и легко уживаются в квартире. Прекрасный выбор для тех, кто ищет компаньона с душой.

Якутская лайка — герой севера

Этой породе — около восьми тысяч лет. Собаки были незаменимыми спутниками северных народов: охотились, пасли оленей, перевозили грузы. Их выносливость позволила совершить немало арктических экспедиций. Якутская лайка — живая легенда вечной мерзлоты.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



