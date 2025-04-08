ТОП-5 блюд на ужин, которые готовили бабушки в СССР

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Советские бабушки — это настоящие маги кухни. Даже из самых простых продуктов они творили кулинарные шедевры.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пюре с котлетой

Вот ТОП-5 блюд на ужин, которые чаще всего готовили бабушки в СССР — вкусно, сытно и с ароматом детства:

1. Картошка с котлетами

Классика жанра. Картошка — чаще всего пюре, но могла быть и жареная или "в мундире". Котлеты — мясные, но если мяса мало, бабушки знали миллион способов "растянуть" фарш: батон, лук, манка, даже немного картошки.

Секрет вкуса: обжарка на чугунной сковородке + луковая поджарочка сверху.

2. Тушёная капуста с мясом или сосисками

Простое, но ароматное блюдо. Иногда с добавлением томатной пасты, морковки, лаврушки. Бюджетный вариант — с сосисками или даже просто с луком и хлебом.

Часто готовилась "на два дня", и на второй день она была даже вкуснее.

3. Гречка с подливой

Бабушки обожали гречку — полезная, сытная, дешёвая.

К ней шла мясная или овощная подлива — из лука, морковки и муки, обжаренной на масле.

Иногда добавляли куриные желудки или печёнку — вкусно и экономно.

4. Вареники с картошкой или творогом

Если был творог — шли сладкие вареники. Если картошка — солёные, с обжаренным луком. Тесто — домашнее, вручную раскатанное. Лепка — всей семьёй.

Лучшая подача: с жареным луком и сметаной.

5. Щи или борщ на второй день

Хотя это обеденное блюдо, вечером доедали "второй день" — когда суп "настоялся". Щи — из свежей или квашеной капусты. Борщ — густой, с картошкой, свеклой и ложкой сметаны.

Подавались с чёрным хлебом и кусочком сала или чесночком.

Эти вкусные маленькие шедевры и сегодня любимы народом. Особенно их уважают выходцы из СССР.