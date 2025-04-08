ТОП-5 блюд на ужин, которые готовили бабушки в СССР

Советские бабушки — это настоящие маги кухни. Даже из самых простых продуктов они творили кулинарные шедевры.
Вот ТОП-5 блюд на ужин, которые чаще всего готовили бабушки в СССР — вкусно, сытно и с ароматом детства:
1. Картошка с котлетами
Классика жанра. Картошка — чаще всего пюре, но могла быть и жареная или "в мундире". Котлеты — мясные, но если мяса мало, бабушки знали миллион способов "растянуть" фарш: батон, лук, манка, даже немного картошки.
Секрет вкуса: обжарка на чугунной сковородке + луковая поджарочка сверху.
2. Тушёная капуста с мясом или сосисками
Простое, но ароматное блюдо. Иногда с добавлением томатной пасты, морковки, лаврушки. Бюджетный вариант — с сосисками или даже просто с луком и хлебом.
Часто готовилась "на два дня", и на второй день она была даже вкуснее.
3. Гречка с подливой
Бабушки обожали гречку — полезная, сытная, дешёвая.
К ней шла мясная или овощная подлива — из лука, морковки и муки, обжаренной на масле.
Иногда добавляли куриные желудки или печёнку — вкусно и экономно.
4. Вареники с картошкой или творогом
Если был творог — шли сладкие вареники. Если картошка — солёные, с обжаренным луком. Тесто — домашнее, вручную раскатанное. Лепка — всей семьёй.
Лучшая подача: с жареным луком и сметаной.
5. Щи или борщ на второй день
Хотя это обеденное блюдо, вечером доедали "второй день" — когда суп "настоялся". Щи — из свежей или квашеной капусты. Борщ — густой, с картошкой, свеклой и ложкой сметаны.
Подавались с чёрным хлебом и кусочком сала или чесночком.
Эти вкусные маленькие шедевры и сегодня любимы народом. Особенно их уважают выходцы из СССР.
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