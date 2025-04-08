Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти 5 российских пород изменят ваш взгляд на собак
Когда нет ни времени, ни желания: где взять силы на спорт, если всё раздражает
Исследование: упражнения улучшают сон лучше, чем советы врачей
Будущее микромобилей: японцы разработали двухтактный дизельный двигатель
Корейская косметика: почему она может не подойти именно вам
Певица Мадонна помирилась с Элтоном Джоном: закопали топор войны
ТОП-5 блюд на ужин, которые готовили бабушки в СССР
Полезный творог — это просто: правильный выбор и грамотные сочетания
Клятва под грохот фронта: как "Терек" показал, что традиции живее всех живых

Детали успеха: как DeepSeek удалось обойти мощные ИИ-модели

1:39
Экономика

2025 год начался с настоящего цунами в сегменте искусственного интеллекта.

DeepSeek
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
DeepSeek

После долгих обсуждений различных моделей, компании, такие как Google, Microsoft, Apple, Meta и, конечно, OpenAI, были потрясены появлением китайской компании DeepSeek, которая представила свою ИИ-модель и произвела фурор в отрасли.

Вопрос о том, как Китай смог выпустить DeepSeek с ограничениями, связанными с торговой войной с США и невозможностью приобретения мощных видеокарт от NVIDIA, стал актуальным. Тем не менее, DeepSeek заявила, что использует творческий подход, полагаясь на инфраструктуру на базе чипов H800 от NVIDIA и обучая свою модель более 2,7 миллиарда часов при стоимости всего 5,6 миллиона долларов. Это выглядит незначительно по сравнению с тем, что OpenAI потратила около 100 миллионов долларов на обучение GPT-4.

Также стоит отметить стоимость содержания DeepSeek. Если ChatGPT обходится примерно в 700 тысяч долларов в день, то DeepSeek функционирует всего за 87 тысяч долларов в день. Это делает DeepSeek в 10 раз дешевле в эксплуатации по сравнению с ChatGPT, что является важным моментом, который необходимо учитывать.

В марте DeepSeek раскрыла некоторые данные о затратах и доходах, связанных с их моделями V3 и R1, показывая, что они могут предложить конкурентоспособные решения на рынке ИИ, пишет terra.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься
Туризм
Финляндия говорит по-русски: новые цифры заставляют задуматься Аудио 
Китайский авто не прощает одной экономии: в баке — топливо, в сервисе — слёзы
Авто
Китайский авто не прощает одной экономии: в баке — топливо, в сервисе — слёзы Аудио 
Популярное
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?

Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Желающие желать. Коалиция глобалистов держит Украину только как щит от России Дмитрий Плотников Эстония хочет войны в Балтийском море. Риск задирать того, кто больше, её не пугает Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Последние материалы
Время не властно: секреты, которые скрывает эстетическая медицина для молодой кожи
Цветущий символ удачи: как ухаживать за толстянкой, чтобы увидеть цветы
Астролог раскрывает секреты: самые удачные дни для посадок в апреле
Маленькая кухня больше не доводит до слёз — эти идеи спасают каждый сантиметр
Живой гель, который лечит: как алоэ спасает кожу, желудок и нервы
Дефицит скандия и диспрозия: как Китай проконтролирует глобальную цепочку производства чипов
Кит-интерсекс: наука раскрывает тайны генетики морских гигантов
Волк в овечьей шкуре: Kleemann превратил Mercedes в трековую пушку на каждый день
36-кратный футболист сборной Колумбии скончался на вечеринке: это произошло за считанные минуты
Кот болеет, а виноват комар: шокирующая правда о паразитах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.