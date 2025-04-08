Корейская косметика: почему она может не подойти именно вам

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Некоторые бьюти-эксперты считают, что корейская косметика не всегда подходит российским женщинам из-за высокого содержания отбеливающих компонентов и кислот. Утверждается, что такие средства могут негативно влиять на кожу.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кореянка

Своим мнением на этот счёт в разговоре с Pravda.Ru поделилась Александра Матвеева, визажист Школы макияжа Александры Матвеевой. Она подчеркнула, что корейская косметика действительно не является универсальной и подходит не всем.

По словам эксперта, во-первых, это связано с различными типами кожи среди россиянок: некоторые имеют смуглую кожу, а другие — светлую.

"Все равно же россиянки у нас разные. Есть, кто более хорошо загорает, более смуглая кожа, а есть именно со светлой кожей. Тем более-менее подойдет корейская косметика", — сказала Матвеева.

Во-вторых, у многих людей может возникнуть аллергия на отдельные компоненты корейской косметики, особенно на продукты, содержащие слизь улиток.

"Поэтому нужно и состав читать, и знать тем, у кого действительно могут аллергические реакции быть, и знать, на что это может быть. Поэтому в целом нельзя сказать, что вся корейская косметика прямо идеальна. Любая косметика может быть не идеальна. У каждого своя реакция может быть", — отметила косметолог.

Что касается конкретных средств, Александра рекомендовала обратить внимание на корейские помады, которые отличаются хорошей стойкостью, а также на приличные базы под тон и патчи под глаза.

Однако она также отметила, что корейские уходовые средства могут быть менее подходящими из-за разнообразия составов.

Хайлайтеры, по её мнению, в целом безопасны, но выбор зависит от личных предпочтений.

"Мне понравился корейский хайлайтер, очень неплохой. Он в целом не навредит. Тут уже кто какие любит хайлайтеры. Кто-то может любить, например, какие-то кремовые, более жирные, на все тело, кто-то легкое сияние, кто-то сильное сияние. Тут уже каждый выбирает себе хайлайтер в тему, так скажем, — куда идёт, на какое мероприятие", — добавила Матвеева.

Тушь корейского производства также получила положительные отзывы, но, как и в случае с другими продуктами, реакция может быть разной, заметила визажист.

В заключение Александра посоветовала каждому человеку самостоятельно пробовать различные средства корейской косметики, чтобы определить, что подходит именно ему.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



Коре́я — географическая территория (страна), включающая Корейский полуостров и прилегающие острова и объединённая общим культурно-историческим наследием.



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