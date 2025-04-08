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Полезный творог — это просто: правильный выбор и грамотные сочетания

1:52
Еда

Творог ценят за вкус и пользу. Он укрепляет кости, питает мышцы и насыщает без перегрузки. Но чтобы извлечь из него максимум, важно знать, с чем его есть и как улучшить усвоение белка, сообщает MedPulse.

Сырники
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сырники

Мало просто добавить ложку творога в рацион — важно сделать это грамотно.

Какой творог самый полезный

На первом месте — натуральный творог без добавок. Чем меньше сахара и жира, тем лучше. Обращай внимание на состав: простой продукт работает лучше любого "творожного десерта".

Нежирные или умеренно жирные сорта — идеальный выбор для повседневного питания.

Что помогает усваивать белок из творога

Организм усваивает белок эффективнее, если в тарелке есть клетчатка. Овощи, зелень, отруби — идеальные спутники творога. Они стимулируют пищеварение и улучшают усвоение питательных веществ.

С чем сочетать творог для пользы и вкуса

Ягоды и фрукты: малина, черника, яблоки добавляют не только вкус, но и антиоксиданты.
Мёд: натуральный источник энергии и мягкий антисептик.
Орехи и семена: дают полезные жиры и делают блюдо сытнее.

Эти добавки превращают творог в полноценный приём пищи.

Что даёт регулярное употребление творога

Творог — источник:

  • белка для мышц;

  • кальция для костей;

  • витаминов группы B для нервной системы.

Он помогает поддерживать здоровье и энергию в любом возрасте.

Что приготовить из творога

Полезные варианты:

  • сырники без сахара,

  • запеканки с овощами,

  • салаты с творогом и зеленью.

Главное — не перегружать блюда сахаром и жиром. Тогда польза останется на первом месте.

Уточнения

Творо́г или тво́рог - нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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