Полезный творог — это просто: правильный выбор и грамотные сочетания

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Творог ценят за вкус и пользу. Он укрепляет кости, питает мышцы и насыщает без перегрузки. Но чтобы извлечь из него максимум, важно знать, с чем его есть и как улучшить усвоение белка, сообщает MedPulse.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сырники

Мало просто добавить ложку творога в рацион — важно сделать это грамотно.

Какой творог самый полезный

На первом месте — натуральный творог без добавок. Чем меньше сахара и жира, тем лучше. Обращай внимание на состав: простой продукт работает лучше любого "творожного десерта".

Нежирные или умеренно жирные сорта — идеальный выбор для повседневного питания.

Что помогает усваивать белок из творога

Организм усваивает белок эффективнее, если в тарелке есть клетчатка. Овощи, зелень, отруби — идеальные спутники творога. Они стимулируют пищеварение и улучшают усвоение питательных веществ.

С чем сочетать творог для пользы и вкуса

— Ягоды и фрукты: малина, черника, яблоки добавляют не только вкус, но и антиоксиданты.

— Мёд: натуральный источник энергии и мягкий антисептик.

— Орехи и семена: дают полезные жиры и делают блюдо сытнее.

Эти добавки превращают творог в полноценный приём пищи.

Что даёт регулярное употребление творога

Творог — источник:

белка для мышц;

кальция для костей;

витаминов группы B для нервной системы.

Он помогает поддерживать здоровье и энергию в любом возрасте.

Что приготовить из творога

Полезные варианты:

сырники без сахара,

запеканки с овощами,

салаты с творогом и зеленью.

Главное — не перегружать блюда сахаром и жиром. Тогда польза останется на первом месте.

Уточнения

Творо́г или тво́рог - нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.



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