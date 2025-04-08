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Певица Мадонна помирилась с Элтоном Джоном: закопали топор войны

1:01
Шоу-бизнес

Певица Мадонна объяснила, что в их ссоре с Элтоном Джоном поставлена точка.

Певец Элтон Джон и певица Мадонна
Фото: Инстаграм певицы Мадонны is licensed under public doman
Певец Элтон Джон и певица Мадонна

Мадонна опубликовала в социальных сетях фото в обнимку с Элтоном Джоном и заявила, что они закопали топор войны.

Примирение случилась после того, как певица посетила концерт легендарного артиста.

Мадонна вспомнила, как Элтон Джон повлиял на неё, когда ей довелось в подростковом возрасте услышать его пение вживую.

Он отметила, что ей было больно осознавать, что Элтон Джон относится к ней с неприязнью.

Звезда отметила, что первая сказала "прости", хоть и не видит за собой никакой вины.

"Прощение — мощный инструмент. В течение нескольких минут. Мы обнимались. Потом он сказал, что написал песню для меня и хочет сотрудничать", — похвасталась певица.

Она объяснила, что никогда не конфликтовала с Джоном, в то время как с его стороны были негативные высказывания в её адрес.

Уточнения

Сэр Э́лтон Геркуле́с Джон (англ. Elton Hercules John; имя при рождении — Ре́джиналд Ке́ннет Дуа́йт (англ. Reginald Kenneth Dwight); род. 25 марта 1947, Пиннер, Мидлсекс, Англия, Великобритания) — британский певец, пианист и композитор.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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