Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вырастить салат дома: здоровье, вкус и удобство на расстоянии вытянутой руки
Когда краска важнее дивана: простые решения, которые делают ремонт вечно модным
Эти 5 российских пород изменят ваш взгляд на собак
Когда нет ни времени, ни желания: где взять силы на спорт, если всё раздражает
Исследование: упражнения улучшают сон лучше, чем советы врачей
Корейская косметика: почему она может не подойти именно вам
Детали успеха: как DeepSeek удалось обойти мощные ИИ-модели
Певица Мадонна помирилась с Элтоном Джоном: закопали топор войны
ТОП-5 блюд на ужин, которые готовили бабушки в СССР

Будущее микромобилей: японцы разработали двухтактный дизельный двигатель

2:00
Авто

Пока большинство автопроизводителей гонится за электрическими инновациями, в Daihatsu пошли другим путём — и удивили всех. Инженеры японской марки разработали принципиально новый компактный двухтактный дизельный двигатель, который обещает стать настоящим технологическим прорывом в сфере микромобилей.

Daihatsu Copen
Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Vachey, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Daihatsu Copen

Простой, как велосипед — но это дизель

Новый мотор получил кодовое название H2. Это двухтактный дизельный двигатель объёмом 846 см³ с вертикальным расположением двух цилиндров. Инженеры называют его максимально простым и лёгким. В отличие от привычных четырёхтактников, здесь меньше деталей, а значит — ниже вес, проще производство и обслуживание.

Устройство не имеет фазового газораспределения — только клапаны впуска и выпуска, а также электрический наддув. При этом двигатель не нуждается в турбокомпрессоре и развивает мощность до 35 л. с., что более чем достаточно для малогабаритных городских авто и лёгких коммерческих машин.

Чистый дизель? Да, звучит странно — но работает

Главное преимущество — невероятно низкий уровень выбросов. Инженеры заявляют, что H2 не требует сложной системы рециркуляции отработанных газов и обойдётся без DPF-фильтра. Это делает мотор гораздо дешевле и легче аналогов, при этом он укладывается в самые строгие экологические нормы.

Добавьте сюда ещё и низкий расход топлива — около 2,4 л на 100 км, и вы получите то, что называется "разумным выбором" для будущих компактных автомобилей.

Когда ждать в продаже

Пока двигатель существует в виде работающего прототипа. В Daihatsu не называют точные сроки серийного выпуска, но подчёркивают: "Мы хотим предложить реальную альтернативу электромобилям — надёжную, эффективную и доступную".

Уточнения

Двухта́ктный дви́гатель — поршневой двигатель внутреннего сгорания, в котором рабочий процесс в каждом из цилиндров совершается за один оборот коленчатого вала, то есть за два хода поршня.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Погребённый на глубине 1800 метров: что перевозил самый старый корабль в открытом море
Наука и техника
Погребённый на глубине 1800 метров: что перевозил самый старый корабль в открытом море Аудио 
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Садоводство, цветоводство
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике Аудио 
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Домашние животные
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще Аудио 
Популярное
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?

Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Желающие желать. Коалиция глобалистов держит Украину только как щит от России Дмитрий Плотников Эстония хочет войны в Балтийском море. Риск задирать того, кто больше, её не пугает Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Последние материалы
Когда краска важнее дивана: простые решения, которые делают ремонт вечно модным
Эти 5 российских пород изменят ваш взгляд на собак
Когда нет ни времени, ни желания: где взять силы на спорт, если всё раздражает
Исследование: упражнения улучшают сон лучше, чем советы врачей
Будущее микромобилей: японцы разработали двухтактный дизельный двигатель
Корейская косметика: почему она может не подойти именно вам
Детали успеха: как DeepSeek удалось обойти мощные ИИ-модели
Певица Мадонна помирилась с Элтоном Джоном: закопали топор войны
ТОП-5 блюд на ужин, которые готовили бабушки в СССР
Полезный творог — это просто: правильный выбор и грамотные сочетания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.