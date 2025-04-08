Будущее микромобилей: японцы разработали двухтактный дизельный двигатель

Пока большинство автопроизводителей гонится за электрическими инновациями, в Daihatsu пошли другим путём — и удивили всех. Инженеры японской марки разработали принципиально новый компактный двухтактный дизельный двигатель, который обещает стать настоящим технологическим прорывом в сфере микромобилей.
Новый мотор получил кодовое название H2. Это двухтактный дизельный двигатель объёмом 846 см³ с вертикальным расположением двух цилиндров. Инженеры называют его максимально простым и лёгким. В отличие от привычных четырёхтактников, здесь меньше деталей, а значит — ниже вес, проще производство и обслуживание.
Устройство не имеет фазового газораспределения — только клапаны впуска и выпуска, а также электрический наддув. При этом двигатель не нуждается в турбокомпрессоре и развивает мощность до 35 л. с., что более чем достаточно для малогабаритных городских авто и лёгких коммерческих машин.
Главное преимущество — невероятно низкий уровень выбросов. Инженеры заявляют, что H2 не требует сложной системы рециркуляции отработанных газов и обойдётся без DPF-фильтра. Это делает мотор гораздо дешевле и легче аналогов, при этом он укладывается в самые строгие экологические нормы.
Добавьте сюда ещё и низкий расход топлива — около 2,4 л на 100 км, и вы получите то, что называется "разумным выбором" для будущих компактных автомобилей.
Пока двигатель существует в виде работающего прототипа. В Daihatsu не называют точные сроки серийного выпуска, но подчёркивают: "Мы хотим предложить реальную альтернативу электромобилям — надёжную, эффективную и доступную".
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