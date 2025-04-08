Будущее микромобилей: японцы разработали двухтактный дизельный двигатель

2:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Пока большинство автопроизводителей гонится за электрическими инновациями, в Daihatsu пошли другим путём — и удивили всех. Инженеры японской марки разработали принципиально новый компактный двухтактный дизельный двигатель, который обещает стать настоящим технологическим прорывом в сфере микромобилей.

Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Vachey, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Daihatsu Copen

Простой, как велосипед — но это дизель

Новый мотор получил кодовое название H2. Это двухтактный дизельный двигатель объёмом 846 см³ с вертикальным расположением двух цилиндров. Инженеры называют его максимально простым и лёгким. В отличие от привычных четырёхтактников, здесь меньше деталей, а значит — ниже вес, проще производство и обслуживание.

Устройство не имеет фазового газораспределения — только клапаны впуска и выпуска, а также электрический наддув. При этом двигатель не нуждается в турбокомпрессоре и развивает мощность до 35 л. с., что более чем достаточно для малогабаритных городских авто и лёгких коммерческих машин.

Чистый дизель? Да, звучит странно — но работает

Главное преимущество — невероятно низкий уровень выбросов. Инженеры заявляют, что H2 не требует сложной системы рециркуляции отработанных газов и обойдётся без DPF-фильтра. Это делает мотор гораздо дешевле и легче аналогов, при этом он укладывается в самые строгие экологические нормы.

Добавьте сюда ещё и низкий расход топлива — около 2,4 л на 100 км, и вы получите то, что называется "разумным выбором" для будущих компактных автомобилей.

Когда ждать в продаже

Пока двигатель существует в виде работающего прототипа. В Daihatsu не называют точные сроки серийного выпуска, но подчёркивают: "Мы хотим предложить реальную альтернативу электромобилям — надёжную, эффективную и доступную".

Уточнения

Двухта́ктный дви́гатель — поршневой двигатель внутреннего сгорания, в котором рабочий процесс в каждом из цилиндров совершается за один оборот коленчатого вала, то есть за два хода поршня.

