Когда краска важнее дивана: простые решения, которые делают ремонт вечно модным

1:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сделать квартиру красивой — полдела. Хочется, чтобы она ещё и не вышла из моды через год. Но как достичь этого эффекта, не влетев в копеечку?

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Современная гостиная

Есть приёмы, которые делают интерьер не только современным, но и визуально "дорогим" — и для этого не нужна плитка за 10 тысяч или диван из Милана.

Что работает всегда

1. Однотонные стены

Краска в одном цвете — это база, к которой подходит любой декор. Хотите в будущем сменить стиль? Не нужно переклеивать обои. Особенно удобно это на кухне или в ванной: фартук или стены можно просто покрыть влагостойкой краской — дешевле, чем плитка, и выглядит стильно.

2. Больше воздуха

Чем меньше загромождения — тем лучше. Минимум мебели, спрятанные провода, лёгкие шторы, зеркала и светлые оттенки — и даже хрущёвка начинает "дышать".

3. Натуральные материалы

Дерево, камень, ротанг — всё это не теряет актуальности и красиво стареет. Такие детали работают на интерьер даже тогда, когда вокруг всё минималистично.

4. Свет не один

Одна люстра — это вчерашний день. Комната без сценария освещения кажется "плоской". Используйте подсветку, торшеры, бра — и настроение в пространстве меняется по щелчку.

Такие приёмы не требуют глобальных вложений, зато дают нужный эффект: квартира выглядит продуманной, лёгкой и актуальной. А значит — никакой переделки через пару лет.

Уточнения

Кра́ски — это пигментированная жидкая, разжижаемая или мастичная композиция (например битумная), которая после нанесения на основу тонким слоем затвердевает в прочную пленку.



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