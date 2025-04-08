Исследование: упражнения улучшают сон лучше, чем советы врачей

С возрастом бессонница становится одной из самых распространённых жалоб среди людей старше 60 лет. Нарушения сна сказываются не только на самочувствии, но и увеличивают риск развития серьёзных заболеваний — от гипертонии до депрессии.
Однако новое масштабное исследование показывает: лучшее лекарство от бессонницы — это не снотворное, а физическая активность. Особенно эффективны силовые упражнения, которые укрепляют мышцы и улучшают общее качество сна.
Международная группа учёных во главе с доцентом Туньяратом Анотайсинтави из Таиланда провела метаанализ 24 исследований, охвативших более 2000 пожилых участников из Азии, Европы, Северной и Южной Америки. Целью было выяснить, какие именно виды физической активности наиболее эффективно влияют на качество сна у людей старшего возраста.
Результаты оказались однозначными: силовые упражнения оказались на первом месте, улучшив показатель GPSQI (глобальный индекс качества сна) на 5,75 балла. Аэробные упражнения, такие как ходьба и плавание, обеспечили повышение на 3,76 балла, а комбинированные методы (аэробика + силовая нагрузка) — на 2,54 балла.
Для сравнения: простое просвещение по вопросам гигиены сна показало гораздо меньший эффект, подтверждая, что активные действия важнее теории.
Хроническая бессонница — это не просто неудобство. Она тесно связана с депрессией, тревожными расстройствами, когнитивным снижением, метаболическим синдромом, гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
У мужчин она также повышает риск развития рака простаты. Кроме того, плохой сон напрямую влияет на работоспособность, снижая концентрацию, память и эффективность в повседневной жизни.
Физическая активность улучшает сон по ряду причин:
Упражнения укрепляют тело, разум и сон. И хотя любые виды физической активности полезны, исследование чётко показывает: силовые тренировки дают наибольший эффект в борьбе с нарушениями сна у пожилых людей. Это особенно важно в контексте стареющего населения, которому необходимо недорогое, эффективное и доступное средство профилактики возрастных проблем.
Необязательно сразу записываться в спортзал. Даже регулярные домашние занятия 3-4 раза в неделю могут существенно повлиять на качество сна и общее самочувствие. Главное — начать и не останавливаться.
С результатами можно ознакомиться в последнем номере журнала Family Medicine and Community Health.
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