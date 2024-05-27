Исследование СК "Сбербанк Страхование": 34% россиян проводят ремонт самостоятельно, 28% сталкиваются с проблемами

"Сбербанк Страхование": четверть россиян сталкиваются с проблемами при ремонте жилья

2:24 Your browser does not support the audio element. Страхование

Свыше четверти россиян сталкиваются с неприятностями при ремонте квартир, согласно данным опроса, проведенного экспертами "Сбербанк Страхования" и сервиса "Ремонт со СберУслугами", в котором приняли участие более 3,5 тысячи жителей России, как сообщают РИА Новости.

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Согласно результатам исследования, 28% респондентов сообщили о возникновении инцидентов во время ремонта. Из них 61% повредили своё имущество, 18% залили соседей, 14% нанесли ущерб инженерным сетям, а 7% повредили чужое имущество.

Отмечается, что значительная часть опрошенных (34%) выполняла ремонтные работы самостоятельно. Полностью доверили ремонт специалистам 27% респондентов, ещё 27% выполняли часть работ сами, оставляя сложные задачи профессионалам. За помощью к друзьям и родственникам обращались 12% участников опроса.

Также эксперты выяснили, что четверть респондентов (25%) занимаются ремонтом дома или квартиры в среднем один-два месяца. Менее месяца на это уходит у 19% опрошенных, 14% тратят на ремонт полгода, а 13% — более года. Весь год процесс ремонта занимает у 6% россиян. Никогда не сталкивались с ремонтными работами 23% опрошенных.

Среди тех, кто делал ремонт, 25% планировали потратить до 50 тысяч рублей. Бюджет от 100 до 300 тысяч рублей закладывали 22% опрошенных, 21% — от 51 до 100 тысяч рублей. По 11% респондентов выделяли на ремонт от 300 до 500 тысяч рублей и от 501 тысячи до 1 миллиона рублей. Расходы от 1 до 1,5 миллиона рублей отметили 6% участников опроса. Суммы от 1,5 до 2 миллионов рублей и более 2 миллионов рублей указали по 2% россиян.

В целом, в первом квартале текущего года средняя выплата по полисам добровольного страхования жилья составила 84 тысячи рублей, добавил исполнительный директор "СберСтрахования" Александр Абрамов.