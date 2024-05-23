Пожары уступили место сильному ветру: анализ страховых обращений за майские праздники от "Росгосстраха"

"Росгосстрах": владельцы домов подали 85% страховых заявлений за майские праздники

3:06 Your browser does not support the audio element. Страхование

Эксперты компании "Росгосстрах" проанализировали страховые случаи с домами и квартирами клиентов, произошедшие во время майских праздников — с 1 по 12 мая. Большинство обращений поступило от владельцев домовладений: на их долю пришлось около 85% всех заявлений, что на 5 процентных пунктов больше, чем в аналогичный период прошлого года.

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Соотношение заявлений по видам рисков в этом году изменилось. Если в прошлом году на первом месте были пожары (46% заявлений), то в этом году наибольшее количество обращений (58%) было связано с сильным ветром.

Как отметила начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстрах" Юлия Серова, в прошлом году из-за сухой погоды майские праздники сопровождались большим количеством природных пожаров, особенно в Свердловской, Курганской и Тюменской областях. В этом году ситуация изменилась, и весна принесла паводки: в 13 регионах страны "Росгосстрах" ввёл статус "массовый убыток", что значительно упростило получение страхового возмещения. Большинство подтоплений произошло в апреле, а на майские праздники пришлось около 18,5% заявлений по повреждению имущества водой.

Пожары, на которые в этом году пришлось 17,5% заявлений, заняли третье место. Как подчеркнула Юлия Серова, огонь наносит самый значительный ущерб зданиям. Основные причины возгораний — неисправное электрооборудование и электропроводка. В некоторых случаях огонь перекидывался на постройки от соседних зданий. В Мордовии один частный дом загорелся от удара молнии.

На четвёртом месте оказались заявления по рискам "вандализм" и "противоправные действия третьих лиц", составившие около 4% обращений. В Свердловской области злоумышленники выломали дверь и окно в дом, а в Ханты-Мансийском АО сломали забор.

Наибольшее количество заявлений — около 29% — поступило от домовладельцев из Республики Башкортостан. За ними следуют жители Пермского края (7,5%), а также владельцы домов в Татарстане, Мордовии и Вологодской области.

Для городских квартир наиболее частыми страховыми случаями стали повреждения, вызванные жидкостью — 90% заявлений (94% годом ранее). Причины варьировались от забытых кранов и повреждений водоснабжения до засоров канализации и тушения пожаров. В одном случае квартиру в Подмосковье залили бетоном соседи сверху во время ремонта.

Больше всего заявлений от владельцев квартир поступило из Москвы и Подмосковья — почти 17%. Среди других регионов лидерами стали Татарстан, Башкортостан, Владимирская область и Санкт-Петербург.