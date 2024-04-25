Страховщики рассказали, как владельцам полисов ОМС защититься от телефонных мошенников

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) разработал для россиян рекомендации, которые позволят им защитить себя от мошенничеством с полисами обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщил президент союза Евгений Уфимцев.
Глава ВСС напомнил, что полисы ОМС являются бессрочными и действуют по всей России, поэтому страховщики и представители фонда ОМС не будут звонить гражданам с предложением его заменить. Кроме того, сотрудники страховых компаний никогда не просят назвать коды из СМС и персональные данные.
По словам Уфимцева, случаи этого вида мошенничества уже зафиксированы в Приморском крае.
ВСС рекомендовал владельцам полисов ОМС сразу закончить разговор в случае сомнений, что на другом конце провода находится представитель страховой компании, и перезвонить в контакт-центр своего страховщика.
"Если вы при телефонном звонке с неизвестного номера слышите о необходимости продлить полис ОМС, сразу кладите трубку: нет никаких сомнений, что это — мошенники», — сказал Уфимцев.
В ВСС отметили, что противодействие страховому мошенничеству является одним из приоритетов союза.
Ранее ВСС предложил дополнительные меры по развитию страхования жилья от ЧС.
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