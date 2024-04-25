ВСС предложил включать строку о добровольном страховании жилья от ЧС в платёжки ЖКХ

ВСС предложил дополнительные меры по развитию страхования жилья от ЧС

1:57 Your browser does not support the audio element. Страхование

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) заявил о готовности активно сотрудничать с Советом Федерации и профильными комитетами в вопросе развития страхования жилья от ЧС.

Фото: flickr.com by Министерство сельского хозяйства США is licensed under public domain

Союз предложил обсудить ряд дополнительных мер, которые будут способствовать проникновению страхования жилья от чрезвычайных ситуаций в регионах наряду с внедрением обязанности для регионов разрабатывать программы добровольного страхования жилья, отметил президент ВСС Евгений Уфимцев.

Уфимцев согласился с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко о том, что настоящий закон о страховании жилья от ЧС недостаточно эффективен. По мнению главы союза, законопроект, предлагающий сделать обязательным этот вид страхование в регионах (сейчас он является добровольным) станет главным стимулом его проникновения.

Уфимцев привёл в пример эффективную реализацию страхования сельскохозяйственных угодий в России, которое регулируется Министерством сельского хозяйства. По мнению главы ВСС, в сфере страхования жилья необходимо создать такое же профильное министерство.

Президент союза отметил, что включение строки о добровольном страховании жилья по региональным программам в платежки ЖКХ будет способствовать снижению стоимости страховки и его доступности для россиян. При этом гражданин сможет выбрать, ставить или не ставить галочку напротив этой строки, подчеркнул Уфимцев. Такая мера позволит осуществлять страхование без посредников, удешевит страховой продукт и ускорит его оформление.