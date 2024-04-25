Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
МО: Группировка "Днепр" нанесла поражение по ряду формирований ВСУ
Певица Жасмин поздравила младшего сына с днём рождения
В Литве заявили, что информация об атаке БПЛА на Минск на "99% — дезинформация"
МО: Группировка "Центр" отразило 7 атак ВСУ
Непредвиденные факторы, провоцирующие потерю волос: анализ специалиста
Лукашенко: оппозиционнные силы собираются захватить один из районов Белоруссии
NASA показала пик повышения уровня воды в Урале
Диетолог Соломатина объяснила, как правильно выбрать мясо для шашлыка
КГБ Белоруссии сообщило о предотвращении атаки БПЛА со стороны Литвы
ВСС предложил включать строку о добровольном страховании жилья от ЧС в платёжки ЖКХ

ВСС предложил дополнительные меры по развитию страхования жилья от ЧС

1:57
Страхование

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) заявил о готовности активно сотрудничать с Советом Федерации и профильными комитетами в вопросе развития страхования жилья от ЧС.

ВСС предложил дополнительные меры по развитию страхования жилья от ЧС
Фото: flickr.com by Министерство сельского хозяйства США is licensed under public domain

Союз предложил обсудить ряд дополнительных мер, которые будут способствовать проникновению страхования жилья от чрезвычайных ситуаций в регионах наряду с внедрением обязанности для регионов разрабатывать программы добровольного страхования жилья, отметил президент ВСС Евгений Уфимцев.

Уфимцев согласился с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко о том, что настоящий закон о страховании жилья от ЧС недостаточно эффективен. По мнению главы союза, законопроект, предлагающий сделать обязательным этот вид страхование в регионах (сейчас он является добровольным) станет главным стимулом его проникновения.

Уфимцев привёл в пример эффективную реализацию страхования сельскохозяйственных угодий в России, которое регулируется Министерством сельского хозяйства. По мнению главы ВСС, в сфере страхования жилья необходимо создать такое же профильное министерство.

Президент союза отметил, что включение строки о добровольном страховании жилья по региональным программам в платежки ЖКХ будет способствовать снижению стоимости страховки и его доступности для россиян. При этом гражданин сможет выбрать, ставить или не ставить галочку напротив этой строки, подчеркнул Уфимцев. Такая мера позволит осуществлять страхование без посредников, удешевит страховой продукт и ускорит его оформление.

«Предварительные расчеты показывают, что средняя стоимость страхования жилого помещения размером около 55 кв метров по программе страхования жилья будет составлять порядка 50 р. в месяц», — заявил глава ВСС.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Европа опять скупает "вредный" товар в России

Страны Евросоюза вновь наращивают импорт удобрений из России. Под разговоры о том, какая это "вредная" продукция и пора поставить ей заслон.

Европейцы наращивают импорт удобрений из России
Три варианта подкормки томатов
О тонких стеблях рассады забудете: используйте эти варианты подкормок для решения проблемы
Как об стенку горох: названы породы собак, которые не поддаются дрессировке
Чем можно загустить подливу, кроме муки: назван неожиданный альтернативный вариант
На границе Армении с Азербайджаном снова неспокойно, и снова в этом обвиняют Пашиняна Андрей Николаев "Отважные" вошли в Соловьёво, освобождён посёлок Новобахмутовка Дмитрий Плотников Ближайшая цель новой группировки войск "Север" ВС РФ — освобождение Харькова Любовь Степушова
На сухом пайке: что будет с киской, если кормить ее только сухим кормом
Вот как правильно посеять морковь, чтобы не нужно было делать прополку
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Никита Нагорный сказал, что те, кто планирует участвовать в Олимпиаде, должны хорошо обдумать свое решение
Последние материалы
В Йошкар-Оле с банка взыскали страховую выплату из-за действий мошенников
Это растение умеет привлекать к себе насекомых
Австрийские учёные открыли вирус-спаситель от амёб-мозгоедов
Длительное пребывание в воде может негативно повлиять на вашу кожу и общее здоровье
Какие питомцы помогают с проблемами со здоровьем
Яна Рудковская прокомментировала новость о смерти блогера Лены Миро
Готовим дома вкусный соус тартар
Телескоп ART-XC зафиксировал рентгеновскую вспышку сверхновой SN2024GGI
В Москве началась борьба с маскировкой апартаментов под другие типы недвижимости
Максим Галкин* просит суд убрать его из списка иноагентов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников