Банкам предложили не учитывать статус военных при оформлении кредитной страховки для бойцов СВО

Рабочая группа по СВО направила Президенту России Владимиру Путину доклад о дополнительных мерах поддержки военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине, и их семей. Об этом сообщил в соцсетях первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
В докладе банкам и страховым компаниям рекомендуется не учитывать статус военных в расчёте страховки при оформлении кредитов. В настоящее время участники СВО платят больше за страхование жизни и здоровья. Отказ от страховки чреват повышением ставки по кредиту, отмечает «Парламентская газета».
Также сенаторы предложили освободить бойцов СВО и их семьи от уплаты исполнительского сбора 7% при операциях по взысканию долгов. В отчёте упоминается и возможность для опекунов военных претендовать на страховые выплаты в случае их гибели, и снижение финансовой нагрузки на жителей регионов, пострадавших от атак ВСУ.
Кроме того, Госдума приняла закон об освобождении наследников бойцов СВО и мирных жителей, погибших при обстрелах и терактах, от уплаты госпошлин за регистрацию сделок с недвижимостью, доложил Турчак. Кроме того, в палату внесён ряд инициатив с мерами поддержки военнослужащих.
«По предложению Рабочей группы Минобороны будет информировать военнослужащих о праве и порядке оформления различных доверенностей. Это позволит родственникам управлять имуществом и обязательствами бойцов, пока они находятся на фронте», — написал сенатор.
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