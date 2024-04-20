Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи назвали породы собак, которые часто болеют
Дмитрий Нагиев возвращается на экраны после творческого отпуска
В Москве был создан детский совет по туризму
Органическая подкормка обеспечивает всеми питательными веществами
Большая часть космического мусора не является обломками известных орбитальных станций и спутников
Свиной шашлык в маринаде из айрана и лука: мясо получается очень нежным
Череп динозавра, осьминог и ещё 2 необычные покупки Николаса Кейджа
Последствия отсутствия водителя в полисе ОСАГО: штрафы и ответственность
Мини-тренировки для тех, у кого мало времени
Страховка от штрафа за превышение скорости

Страховка от штрафа за превышение скорости: специфика

0:48
Страхование

Страховка от превышения скорости выплачивается не всегда.

Единственное условие – превышение не должно быть больше, чем на 30 километров в час. Чтобы купить полис, необходимо заплатить 112 долларов. Если дополнительно заплатить, компания покрывает штрафы за нарушение правил парковки. Правда, совсем безнаказанным человек все равно не останется. Особо злостные нарушители могут поплатиться правами.

Существуют и юридические вопросы о правомерности такой страховки. Страховой случай предполагает наступление негативных обстоятельств для страхователя без его вины, нарушения им норм, правил и законов. Однако в случае с нарушителем ПДД этого не происходит. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России

Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.

Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Певица Валерия с размахом отпраздновала свой день рождения
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце
Самый большой айсберг в мире неуклонно движется к северу. Посмотрите, как он выглядит из космоса
Пять вариантов брюк на весну, чтобы выглядеть выше
Палата представителей США проголосовала за помощь "на четверых" Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Шестилетняя дочь Полины Гагариной серьёзно объяснила отцу, откуда берутся дети
Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Последние материалы
Органическая подкормка обеспечивает всеми питательными веществами
Большая часть космического мусора не является обломками известных орбитальных станций и спутников
Свиной шашлык в маринаде из айрана и лука: мясо получается очень нежным
Страховка от штрафа за превышение скорости: специфика
Череп динозавра, осьминог и ещё 2 необычные покупки Николаса Кейджа
Последствия отсутствия водителя в полисе ОСАГО: штрафы и ответственность
Мини-тренировки для тех, у кого мало времени
Стало известно, почему клубок ниток — плохая игрушка для кота
Эксперты объяснили, как СВО повлияла на туризм в Крыму
Три эффективных метода, чтобы раскрыть и усилить врожденную женственность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников