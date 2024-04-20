Страховка от штрафа за превышение скорости

Страховка от превышения скорости выплачивается не всегда.
Единственное условие – превышение не должно быть больше, чем на 30 километров в час. Чтобы купить полис, необходимо заплатить 112 долларов. Если дополнительно заплатить, компания покрывает штрафы за нарушение правил парковки. Правда, совсем безнаказанным человек все равно не останется. Особо злостные нарушители могут поплатиться правами.
Существуют и юридические вопросы о правомерности такой страховки. Страховой случай предполагает наступление негативных обстоятельств для страхователя без его вины, нарушения им норм, правил и законов. Однако в случае с нарушителем ПДД этого не происходит.
Мария Шукшина поделилась постом, в котором высмеивается решение признать Ольгу Бузову лучшей телеведущей страны.