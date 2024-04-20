Страховка от штрафа за превышение скорости

Страховка от штрафа за превышение скорости: специфика

0:48 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховка от превышения скорости выплачивается не всегда.

Единственное условие – превышение не должно быть больше, чем на 30 километров в час. Чтобы купить полис, необходимо заплатить 112 долларов. Если дополнительно заплатить, компания покрывает штрафы за нарушение правил парковки. Правда, совсем безнаказанным человек все равно не останется. Особо злостные нарушители могут поплатиться правами.

Существуют и юридические вопросы о правомерности такой страховки. Страховой случай предполагает наступление негативных обстоятельств для страхователя без его вины, нарушения им норм, правил и законов. Однако в случае с нарушителем ПДД этого не происходит.