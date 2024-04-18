Механизм есть, но не работает: из-за паводков в регионах РФ могут ввести обязательные программы страхования жилья

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ГД хочет обязать власти регионов создавать программы страхования жилья

3:16
Страхование

Госдума РФ предложила обязать региональные органы государственной власти "разрабатывать, утверждать и участвовать в реализации программ" страхования жилья граждан от чрезвычайных ситуаций (ЧС), сообщают "Ведомости".

ГД хочет обязать власти регионов создавать программы страхования жилья
Фото: flickr.com by Геологическая служба США is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Соответствующие поправки в законы "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" были внесены в четверг инициативной группой депутатов во главе с руководителем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым.

Также власти регионов обяжут представлять программы страхования жилья от ЧС в Минфин РФ, говорится в законопроекте.

Закон о страховании жилья от ЧС заработал еще в августе 2019 г., отмечают "Ведомости". Он предусматривает право, а не обязанность региональных властей вводить такие программы. Предполагалось, что граждане из потенциально опасных с точки зрения стихийных бедствий регионов сами проявят инициативу и будут оформлять добровольное имущественное страхование, при этом стоимость полисов благодаря массовому спросу будет невысокой. По предварительным ным расчетам Всероссийского союза страховщиков (ВСС), средняя стоимость договора для квартиры площадью 55 кв. м составила бы около 50 руб. в месяц. Страховые выплаты за утраченное или поврежденное жильё соответствуют рыночным ценам и производятся за счет бюджета и самих страховщиков.

"К сожалению, приходится констатировать, что до настоящего времени программы не утверждены ни в одном субъекте России", — говорится в пояснительной записке депутатов к новому законопроекту. — У региональных властей отсутствуют какие-либо стимулы по разработке и утверждению программ, что не позволяет реализовать механизм защиты жилья граждан.

По мнению депутатов, если бы механизм работал с 2019 г., это позволило бы полностью не только защитить имущественные интересы населения, но и оптимизировать расходы федерального и региональных бюджетов при ликвидации последствий ЧС, так как часть выплат легла бы на страховщиков.

В записке отмечается, что в России нередко возникают ЧС, которые приводят к утрате или повреждению жилья. Только с 2020 по 2022 гг. на социальную поддержку населения из федерального бюджета выделено 25,5 млрд руб.

ВСС поддерживает инициативу депутатов перед сделать программы страхования от ЧС обязательными в регионах, рассказал президент союза Евгений Уфимцев. По его словам, проникновение страхования жилья до 60-70% в регионы, подверженные паводку, позволит проще справляться с последствиями природных катаклизмов. К тому же такое страхование обойдется гражданам дешевле, чем коммерческое.

Ранее в США страховщиков призвали помогать гражданам и компаниям, пострадавшим от обрушения моста в Балтиморе.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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