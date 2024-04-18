"Разумные компромиссы": страховщиков попросили сделать всё, чтобы пострадавшие от обрушения моста в Балтиморе получили выплаты

В Мэрилэнде страховщиков призвали помогать жертвам обрушения моста в Балтиморе

2:01 Your browser does not support the audio element. Страхование

Управление по страхованию штата Мэриленд (MIA) призвало страховые компании пойти на "разумные компромиссы", чтобы граждане и компании, пострадавшие в результате обрушения моста в Балтиморе, не потеряли свои страховые премии. Об этом сообщает Insurance Journal.

Фото: wikimedia.org by Dharrah87 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Просьба относится как к личным, так и к коммерческим видам страхования имущества, страховкам от несчастных случаев, а также ко всем видам страхования жизни и здоровья, отметило MIA.

По мнению ведомства, разумные меры могут включать приостановление выплаты страховых взносов, продление сроков выставления счетов и льготных периодов выплаты страховых взносов, а также отказ от сборов за рассрочку и просрочку платежа.

В управлении напомнили, что многие страховщики предоставили жильё застрахованным клиентам во время пандемии COVID-19. MIA попросило компании, готовые предоставить жильё пострадавшим от обрушения моста, уведомить его об условиях и о том, как страховщик будет информировать о них страхователей. Управление предложило использовать его веб-сайт для информирования страхователей об объектах временного размещения и способах доступа к ним.

Мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе рухнул 26 марта после столкновения с 980-футовым грузовым судном Dali. В результате аварии пострадали восемь рабочих порта, находившихся в это время на мосту, шестеро из них признаны погибшими. Помимо человеческих жертв обрушение моста привело к экономическим трудностям, так как предприятия, получающие доходы от порта Балтимор, были вынуждены приостановить свою работу. Власти штата Мэрилэнд и Балтимора объявили о программах помощи пострадавшему от аварии бизнесу.

По данным страховщиков, ущерб от обрушения моста может достигнуть рекордных $4 млрд.