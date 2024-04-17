Предприимчивый житель Ингушетии получил 6,2 миллиона рублей за поддельную травму

Миллионы за ложь: житель Ингушетии обманул систему на 6.2 млн рублей

1:11 Your browser does not support the audio element. Страхование

Почти пятнадцать лет житель Ингушетии получал страховые выплаты за травму, которой на самом деле не было. За это время ему удалось накопить внушительную сумму — 6,2 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Ингушетия.

Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Прокуратура вынесла в Магасский районный суд уголовное дело о махинациях со страховыми выплатами за предполагаемую травму. Обвинительное заключение было вынесено в отношении местного жителя.

По данным следствия, в апреле 2009 года гражданин предоставил в региональное отделение Фонда социального страхования РФ документы о якобы произошедшем с ним несчастном случае на производстве и получении травмы. На самом деле он не получал никакой травмы и даже не работал на предприятии. Однако на основании поддельных документов ему были назначены страховые выплаты.

Теперь региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ стремится вернуть свои средства. В рамках уголовного дела к этому лицу был подан соответствующий иск.