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Предприимчивый житель Ингушетии получил 6,2 миллиона рублей за поддельную травму

Миллионы за ложь: житель Ингушетии обманул систему на 6.2 млн рублей

1:11
Страхование

Почти пятнадцать лет житель Ингушетии получал страховые выплаты за травму, которой на самом деле не было. За это время ему удалось накопить внушительную сумму — 6,2 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Ингушетия.

Миллионы за ложь: житель Ингушетии обманул систему на 6.2 млн рублей
Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Прокуратура вынесла в Магасский районный суд уголовное дело о махинациях со страховыми выплатами за предполагаемую травму. Обвинительное заключение было вынесено в отношении местного жителя.

По данным следствия, в апреле 2009 года гражданин предоставил в региональное отделение Фонда социального страхования РФ документы о якобы произошедшем с ним несчастном случае на производстве и получении травмы. На самом деле он не получал никакой травмы и даже не работал на предприятии. Однако на основании поддельных документов ему были назначены страховые выплаты.

Теперь региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ стремится вернуть свои средства. В рамках уголовного дела к этому лицу был подан соответствующий иск.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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