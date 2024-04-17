Суд в Кузбассе приговорил женщину к условному лишению свободы за мошенничество с соцвыплатами

Женщина из Кузбасса осуждена за мошенничество с социальными выплатами

1:07 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Кузбассе вынесли приговор 34-летней женщине, которая получала социальные выплаты на своих детей после того, как их поместили в детский дом. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

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Жительница Киселевска была обвинена в мошенничестве крупном размере согласно статье 159.2 УК РФ.

По результатам расследования стало известно, что женщина была осведомлена о том, что ее лишили родительских прав относительно трех детей, но не уведомила об этом органы власти и продолжала получать социальные выплаты. Как следствие, жительница Киселевска незаконно получила более 328 тысяч рублей из бюджета, которые затем потратила на себя.

Суд признал женщину виновной и приговорил к двум годам условного лишения свободы.

Прокурор также подал иск в суд с требованием взыскать с женщины сумму ущерба в пользу Пенсионного фонда и социального страхования, причиненного ее преступными действиями, сообщает "Комсомольская Правда".