Центробанк России пересмотрел способ определения цен на запчасти при проведении ремонта по ОСАГО

Банк России внес изменения в единую методику оценки стоимости автозапчастей, которая используется страховщиками при проведении ремонта и выплате компенсаций по обязательному страхованию гражданской ответственности (ОСАГО). Эти изменения были опубликованы на сайте Центробанка.
Согласно нововведениям, предложенным Центробанком России, стоимость ремонта по ОСАГО теперь будет рассчитываться с учетом цен на аналоги оригинальных запчастей. Этому предшествовали просьбы страховщиков о разрешении использования бывших в употреблении деталей или аналогов из Китая при проведении ремонта по ОСАГО.
Помимо этого, внесены изменения в сроки доставки автозапчастей. В частности, для Москвы максимальный срок доставки запчастей для ремонта по ОСАГО увеличен с 14 до 30 дней, а для остальных регионов — с 30 до 37 дней.
Утвержденные изменения вступят в силу с 22 апреля 2024 года.
Российский союз автостраховщиков приветствует эти поправки, поскольку стоимость логистики значительно влияет на окончательную стоимость запчастей. Кроме того, в РСА ожидают, что нововведения позволят более точно оценивать стоимость автозапчастей в различных регионах России, сообщает РБК.
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