Центробанк России пересмотрел способ определения цен на запчасти при проведении ремонта по ОСАГО

Автострахование в России: ЦБ утверждает новую методику оценки запчастей

1:19 Your browser does not support the audio element. Страхование

Банк России внес изменения в единую методику оценки стоимости автозапчастей, которая используется страховщиками при проведении ремонта и выплате компенсаций по обязательному страхованию гражданской ответственности (ОСАГО). Эти изменения были опубликованы на сайте Центробанка.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно нововведениям, предложенным Центробанком России, стоимость ремонта по ОСАГО теперь будет рассчитываться с учетом цен на аналоги оригинальных запчастей. Этому предшествовали просьбы страховщиков о разрешении использования бывших в употреблении деталей или аналогов из Китая при проведении ремонта по ОСАГО.

Помимо этого, внесены изменения в сроки доставки автозапчастей. В частности, для Москвы максимальный срок доставки запчастей для ремонта по ОСАГО увеличен с 14 до 30 дней, а для остальных регионов — с 30 до 37 дней.

Утвержденные изменения вступят в силу с 22 апреля 2024 года.

Российский союз автостраховщиков приветствует эти поправки, поскольку стоимость логистики значительно влияет на окончательную стоимость запчастей. Кроме того, в РСА ожидают, что нововведения позволят более точно оценивать стоимость автозапчастей в различных регионах России, сообщает РБК.