Доступ к больничным и декретным выплатам: возможное включение самозанятых в обязательное страхование

Расширение социальной защиты: самозанятые смогут получать больничные и декретные выплаты

1:04 Your browser does not support the audio element. Страхование

Возможно, что самозанятые граждане в будущем будут включены в программу обязательного страхования от временной нетрудоспособности и в связи с материнством, что позволит им получать пособия по болезни и декретные выплаты. Эта информация была представлена в письме Социального фонда от 22.03.24 № 19-02/52957л.

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Согласно части 3 статьи 2 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ, такому виду социального страхования подлежат:

индивидуальные предприниматели;

члены крестьянских (фермерских) хозяйств;

"частники", такие как частные нотариусы, арбитражные управляющие и другие лица, занимающиеся частной практикой;

члены семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Для получения социальных пособий эти категории лиц могут добровольно вступить в систему обязательного социального страхования и оплачивать страховые взносы.