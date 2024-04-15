Доступ к больничным и декретным выплатам: возможное включение самозанятых в обязательное страхование

Возможно, что самозанятые граждане в будущем будут включены в программу обязательного страхования от временной нетрудоспособности и в связи с материнством, что позволит им получать пособия по болезни и декретные выплаты. Эта информация была представлена в письме Социального фонда от 22.03.24 № 19-02/52957л.
Согласно части 3 статьи 2 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ, такому виду социального страхования подлежат:
Для получения социальных пособий эти категории лиц могут добровольно вступить в систему обязательного социального страхования и оплачивать страховые взносы.
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