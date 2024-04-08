"Росгосстрах" в Оренбургской области принимает заявления от клиентов, чьё имущество пострадало иза паводка

"Росгосстрах": продолжается приём обращений из-за паводка в Оренбургской области

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Подразделение "Росгосстраха" в Оренбургской области продолжает приём заявлений от клиентов компании, имущество которых пострадало из-за сильного паводка, говорится в пресс-релизе компании.

В результате стремительного потепления и таяния снега в регионе произошёл выход рек из берегов. К вечеру воскресенья в области было затоплено более 6 тысяч домов и 9 тысяч приусадебных участков. В Орске, где произошел прорыв дамбы на реке Урал, из-за критического затопления части города власти объявили эвакуацию жителей и режим ЧС.

По оценке "Росгосстраха", в зоне подтопления проживает около 1700 клиентов компании. Страховщик присвоил событию статус "массовый убыток". Директор филиала компании в Оренбургской области Анна Соколова рассказала, что с первых дней стихийного бедствия страховые агенты обзванивают клиентов и сообщают им алгоритм действий. Пострадавшим от паводка выплаты производятся по упрощённой схеме, без сбора документов, сообщила она.

Соколова пояснила, что риск ущерба имуществу в результате стихийных бедствий входит в базовые страховые продукты "Росгосстраха".

"Выплаты после паводка условно можно разделить на две категории — относительно небольшие суммы за ущерб после подтопления, и более крупные — если из-за паводка каким-либо разрушениям подвергся сам дом и застрахованные постройки на участке", — рассказал представитель компании.

Директор филиала затруднилась оценить размер ущерба в Оренбургской области. Для этого нужно провести осмотр повреждений, когда спадет вода, пояснила она.

На сегодняшний день в "Росгосстрах" подано 25 заявлений, больше всего — из города Абдулино, Тоцкого района, села Кирсановка и города Бузулука, отметила Соколова. По её словам, ожидается поступление новых обращений, так как пик паводка ещё не пройден.