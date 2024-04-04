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Новые полисы автострахования: "Синяя карта" для поездок в Беларусь и единое ОСАГО России и Беларуси с 1 октября 2024

Что представляет собой будущий объединенный полис ОСАГО для России и Беларуси

2:05
Страхование

С 1 апреля стали доступны для приобретения полисы автострахования "Синяя карта", которые российские водители могут приобрести для поездок в Республику Беларусь. Полностью единое обязательное страхование гражданской ответственности (ОСАГО) для России и Беларуси планируется запустить с 1 октября 2024 года. Детали нового единого полиса страхования автогражданской ответственности для обеих стран уточнил "СОЮЗ".

Что представляет собой будущий объединенный полис ОСАГО для России и Беларуси
Фото: flickr.com by Николас А. Тонелли is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Синяя карта", доступная для покупки в России с начала текущей недели, заменяет предыдущий вариант "Зеленой карты", который использовался для международных поездок. Стоимость этого полиса для поездок в Беларусь составляет не более тысячи рублей на 15 дней и 1500 рублей в месяц. Для белорусских водителей стоимость составляет соответственно 10 и 19 евро. Основное отличие "Синей карты" от "Зеленой" заключается в том, что в случае ДТП расчет производится в национальной валюте страны, в которой была приобретена страховка.

Что касается единого полиса страхования гражданской ответственности для российских и белорусских водителей, по данным Российского союза страховщиков (РСА), он должен заработать с 1 октября 2024 года. Конечная стоимость полиса пока не установлена, однако в России она будет рассчитываться по тарифам и правилам российского ОСАГО, в то время как белорусские водители будут приобретать полис по местным тарифам.

Важно отметить, что единая страховка для России и Беларуси будет добровольной. Особенно она полезна для жителей приграничных регионов и для европейской части России. В то время как для водителей, например, из Хабаровского края, она может оказаться менее востребованной. Однако возможность приобретения такой страховки для них будет доступна. Следовательно, для единичных поездок водители, вероятно, предпочтут "Синюю карту", в то время как для частых поездок в Россию или Беларусь по личным или деловым делам удобнее будет воспользоваться единым полисом.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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