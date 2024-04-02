Номер, дата и внешний вид. Эксперты рассказали, как отличить настоящий полис ОСАГО от подделки

Полис ОСАГО защищает автовладельца и обеспечивает ему компенсацию в случае попадания в ДТП. Но иногда водители, торопясь или желая сэкономить, оформляют договор обязательной "автогражданки" у мошенников. Эксперт "Совкомбанка" рассказал, как не стать их жертвой и отличить поддельный полис от настоящего.
При покупке полиса "автогражданки" автовладельца должны насторожить такие признаки:
Проверить подлинность электронного полиса можно на официальном сайте Российского союза автостраховщиков (РСА) тремя способами.
Для этого нужно зайти на ввести данные своего автомобиля: государственный регистрационный знак, номер кузова и VIN. После этого вы получите данные о страховой компании, номере и типе вашего полиса ОСАГО.
Также в базе данных РСА содержатся сведения обо всех купленных полисах "автогражданки". Данные регулярно обновляются.
В форму поиска вбейте серию и номер бланка полиса. У настоящего статус только один: "находится у страхователя". Если вы видите статус "утерян" или "утратил силу", это признак того, что вам продали фальшивку.
На сайте РСА можно проверить подлинность полиса по его номеру и дате. Если поиск выдаст VIN-номер и другие данные о машине, значит, полис настоящий.
Бумажный полис тоже может оказаться поддельным. Бланк оригинала имеет следующие признаки:
Если автовладелец обнаружит, что полис поддельный, то придется покупать новый. В противном случае ГИБДД накажет вас штрафом за то, что вы водите машину без обязательной страховки, а в случае ДТП придётся ещё и оплачивать ущерб из своего кармана, предупреждает "Совкомбанк".
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