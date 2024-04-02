Номер, дата и внешний вид. Эксперты рассказали, как отличить настоящий полис ОСАГО от подделки

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Совкомбанк: проверить подлинность полиса ОСАГО можно на сайте РСА

2:27
Страхование

Полис ОСАГО защищает автовладельца и обеспечивает ему компенсацию в случае попадания в ДТП. Но иногда водители, торопясь или желая сэкономить, оформляют договор обязательной "автогражданки" у мошенников. Эксперт "Совкомбанка" рассказал, как не стать их жертвой и отличить поддельный полис от настоящего.

Совкомбанк: проверить подлинность полиса ОСАГО можно на сайте РСА
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

При покупке полиса "автогражданки" автовладельца должны насторожить такие признаки:

  • ошибки в адресе сайта: часто мошенники "маскируются" под известные страховые компании очень похожими названиями;
  • копирование дизайна сайта крупного страховщика;
  • слишком низкие цены;
  • навязчивая и даже агрессивная реклама;
  • призывы поторопиться с покупкой ("Осталось только три полиса по специальной цене!");
  • банковская операция проходит как перевод физическому лицу;
  • предложение оформить полис на улице.

Проверить подлинность электронного полиса можно на официальном сайте Российского союза автостраховщиков (РСА) тремя способами.

По номеру автомобиля

Для этого нужно зайти на ввести данные своего автомобиля: государственный регистрационный знак, номер кузова и VIN. После этого вы получите данные о страховой компании, номере и типе вашего полиса ОСАГО.

По номеру полиса

Также в базе данных РСА содержатся сведения обо всех купленных полисах "автогражданки". Данные регулярно обновляются.

В форму поиска вбейте серию и номер бланка полиса. У настоящего статус только один: "находится у страхователя". Если вы видите статус "утерян" или "утратил силу", это признак того, что вам продали фальшивку.

По дате страховки

На сайте РСА можно проверить подлинность полиса по его номеру и дате. Если поиск выдаст VIN-номер и другие данные о машине, значит, полис настоящий.

Как отличить поддельный бумажный полис

Бумажный полис тоже может оказаться поддельным. Бланк оригинала имеет следующие признаки:

  • водяной знак РСА, который видно на просвет;
  • выпуклые цифры серии и номера полиса;
  • металлизированная нить на бланке;
  • печать страховой компании.

Если автовладелец обнаружит, что полис поддельный, то придется покупать новый. В противном случае ГИБДД накажет вас штрафом за то, что вы водите машину без обязательной страховки, а в случае ДТП придётся ещё и оплачивать ущерб из своего кармана, предупреждает "Совкомбанк".

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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