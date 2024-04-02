Увеличение роли частных клиник: фонд ОМС подчеркнул необходимость улучшения условий доступа к бесплатной медицине

Расширение медицинского обслуживания: ОМС призвал частные клиники к сотрудничеству

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По данным Национальной ассоциации управленцев здравоохранения (НАУЗ), для достижения этой цели необходимо упростить процесс включения частных клиник в систему здравоохранения.

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Множество частных клиник уже функционируют в рамках системы ОМС и допускают прикрепление пациентов. Однако не все медицинские услуги предоставляемые в этих клиниках могут быть бесплатными. Например, лечение кариеса доступно бесплатно, в то время как протезирование не включено в список услуг, охватываемых ОМС.

Председатель НАУЗ и член Общественной палаты РФ Муслим Муслимов подчеркнул в беседе с "Российской газетой", что к началу 2024 года в системе ОМС России участвовало 8699 частных клиник.

Количество клиник, работающих с полисами ОМС, могло бы быть больше, если бы не некоторые сложности. Например, заявки на участие в системе ОМС можно подавать лишь один раз в год, в сентябре.

Также существуют ограничения на использование средств ФОМС, например, их нельзя направить на закупку медицинского оборудования или строительство. По мнению экспертов, решение этих проблем позволит россиянам чаще выбирать прикрепление к частным клиникам в своем районе.