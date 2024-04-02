По мнению членов Совета Федерации, в России необходимо внедрять культуру агрострахования

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Сенатор Александр Двойных о важности агрострахования для сельскохозяйственных предприятий

1:13
Страхование

По мнению сенатора Александра Двойных, агрострахование в России должно стать таким же обычным делом, как страхование автомобилей. Он высказал свою точку зрения на пресс-конференции в ТАСС, посвященной развитию данной отрасли.

Сенатор Александр Двойных о важности агрострахования для сельскохозяйственных предприятий
Фото: unsplash.com by meriç tuna tuna59 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно парламентарию, агрострахование является ключевым механизмом обеспечения финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий. Хотя большинство крупных компаний уже используют этот инструмент, малый и средний бизнес пока относится к нему с некоторой осторожностью.

Согласно данным Минсельхоза, за год количество агрокомпаний, оформивших страховку от чрезвычайных ситуаций, увеличилось в два раза. Эта услуга особенно популярна на Дальнем Востоке и в Сибири, где есть рискованные зоны для сельского хозяйства.

"Мы прогнозируем, что эта динамика будет увеличиваться. Ведь и количество регионов растет, которые участвуют в этом виде нового страхования. Если в 22-м году у нас было 38 субъектов РФ, которые участвовали в страховании от чрезвычайной ситуации, то уже в 23-м году таких регионов 48", — сказала заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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