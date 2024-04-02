По мнению членов Совета Федерации, в России необходимо внедрять культуру агрострахования

Сенатор Александр Двойных о важности агрострахования для сельскохозяйственных предприятий

1:13 Your browser does not support the audio element. Страхование

По мнению сенатора Александра Двойных, агрострахование в России должно стать таким же обычным делом, как страхование автомобилей. Он высказал свою точку зрения на пресс-конференции в ТАСС, посвященной развитию данной отрасли.

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Согласно парламентарию, агрострахование является ключевым механизмом обеспечения финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий. Хотя большинство крупных компаний уже используют этот инструмент, малый и средний бизнес пока относится к нему с некоторой осторожностью.

Согласно данным Минсельхоза, за год количество агрокомпаний, оформивших страховку от чрезвычайных ситуаций, увеличилось в два раза. Эта услуга особенно популярна на Дальнем Востоке и в Сибири, где есть рискованные зоны для сельского хозяйства.

"Мы прогнозируем, что эта динамика будет увеличиваться. Ведь и количество регионов растет, которые участвуют в этом виде нового страхования. Если в 22-м году у нас было 38 субъектов РФ, которые участвовали в страховании от чрезвычайной ситуации, то уже в 23-м году таких регионов 48", — сказала заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова.