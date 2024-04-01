Масштабное дело о мошенничестве в сфере страхования: подробности судебного процесса в Новосибирске

Обвиняемые, участвовавшие в организации постановочных ДТП в Новосибирске, отрицают свою вину

0:57 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Ленинском суде Новосибирска прошел процесс по делу о мошенничестве в сфере страхования, где 13 человек предстали перед судом. Репортаж от корреспондента КП-Новосибирск передает, что на столе у секретаря лежала стопка паспортов, а зал едва вместил всех подсудимых и их адвокатов.

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Предполагаемого организатора преступной группы, 35-летнего Максима Шапошникова, на заседание доставили из СИЗО, в то время как его вероятные подельники остались под подпиской о невыезде. Среди обвиняемых представлены: водитель-экспедитор, слесарь, механик, механизатор, а также те, кто, казалось бы, не имеют отношения к автомобилям — продавец постельного белья, помощник юриста и даже визажист.

Согласно материалам дела, предполагаемые аферисты действовали с мая по декабрь 2022 года. Грузовой автомобиль, на котором передвигался один из участников группы, выступал в роли инициатора ДТП, после чего битые машины быстро продавались. Следствие утверждает, что подельники обманули 5 страховых компаний.

Представитель прокуратуры зачитал фигурантам многостраничное обвинительное заключение, однако все они отрицают свою причастность к аферам.

Максим Шапошников, которого следователи считают лидером преступной группы, заявил, что не знаком с теми, кто, предположительно, помогал ему осуществлять мошеннические схемы.

На следующем заседании, запланированном на 10 апреля, стороны допросят потерпевших — представителей страховых компаний и пострадавших от постановочных аварий.