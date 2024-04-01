КАСКО для китайских автомобилей становится все более доступным и надежным благодаря новым станциям обслуживания и каналам поставок

Ремонт и страхование китайских автомобилей: что изменилось

1:06 Your browser does not support the audio element. Страхование

Совсем недавно возникали серьезные трудности с ремонтом автомобилей китайских производителей, из-за чего страховые компании не предоставляли на них полисы КАСКО. Тем не менее, ситуация стремительно меняется.

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Специалисты сообщают, что для большинства китайских марок уже действуют специализированные станции технического обслуживания (СТО), а также налажены поставки запасных частей, что практически исключает отказы в страховании по КАСКО. В целом автолюбители не сталкиваются с проблемами при страховании китайских автомобилей, даже если они принадлежат к редким моделям. Это подтверждают сами страховщики.

Ассортимент китайских марок постоянно расширяется, статистика по страховым случаям накапливается, что позволяет страховым компаниям предоставлять скидки на КАСКО, отмечают специалисты.

Факт налаженных каналов поставок запасных частей подтверждается тем, что в 96% случаев для китайских автомобилей применяется натуральная форма возмещения — ремонт. Многие СТО уже перестроили свою деятельность на обслуживание именно китайских машин.