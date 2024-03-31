В России увеличилось число страховых случаев из-за повреждений домов снегом

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1:27
Страхование

В связи со снежной зимой количество обращений от жителей загородных домов за страховыми выплатами из-за снегопадов резко выросло.

И многие обращения начали поступать сейчас, когда домовладельцы наконец добрались до своих фазенд и увидели, что снег был столь тяжёл, что крыши провалились.

Чаще всего из-за поврежденных снегом строений обращаются за выплатами домовладельцы из Татарстана, Брянской области и Подмосковья. В Подмосковье в январе было зафиксировано примерно на 30% больше обращений по поводу аварий коммуникаций и повреждений дымовых труб.

Получение владельцами домов выплаты от страховых компаний в таких случаях зависит от условий страхования конкретных компаний.

В теории, если снегопады не превысили нормативы, это не должно быть страховым случаем. По Гражданскому кодексу событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками случайности его наступления. Также собственники должны предпринимать меры по предотвращению и уменьшению возможного ущерба, к ним относится и очистка снега с кровельных конструкций. Существует закон страхования жилья от чрезвычайных ситуаций, который предполагает, что регионы должны разработать региональные программы для такого страхования.

Однако на практике, если домовладелец не осуществлял надлежащий уход за домом – неважно, что он туда зимой не ездит в принципе, получить страховую выплату ему будет фактически невозможно.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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