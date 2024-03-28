Филипп Габуния: Центральный банк России за страхование посетителей в связи с трагедией в "Крокус Сити Холле"

Центральный банк Российской Федерации высказал поддержку предложению о необходимости страхования посетителей общественных мест после трагедии в "Крокус Сити Холле". Об этом заявил заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния.
"Мы считаем, что это важное решение, особенно учитывая последние события", — подчеркнул Габуния во время обсуждения на форуме "Биржевой товарный рынок 2024".
По мнению зампреда ЦБ, такая мера должна касаться мест с большим потоком посетителей, набирающих сотни или тысячи человек. Представитель Центрального банка также отметил, что законодательство должно четко регулировать условия обязательного страхования, включая требования к выплатам.
Филипп Габуния отметил, что если крупные учреждения не могут найти страховщика, их деятельность должна быть приостановлена. При этом необходимо тщательно взвешивать этот вопрос, так как он, возможно, выходит за рамки компетенции регулятора. Другим вариантом продолжения работы в случае отсутствия финансового обеспечения могут стать частые проверки мест проведения мероприятий.
Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".