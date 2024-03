ДТП, обезьяны и местная кухня: какие опасности поджидают туристов в стране с самой дорогой для поездки страховкой

Эксперты "Согласия" перечислили страны, при путешествии в которые страховка обойдётся дороже всего. Об этом сообщается в пресс-релизе компании на сайте АСН.

Фото: unsplash.com by Jonny Clow jonnyclow is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication