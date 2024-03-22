ДТП, обезьяны и местная кухня: какие опасности поджидают туристов в стране с самой дорогой для поездки страховкой

"Согласие": страховые полисы при поездке в Таиланд самые дорогие

Эксперты "Согласия" перечислили страны, при путешествии в которые страховка обойдётся дороже всего. Об этом сообщается в пресс-релизе компании на сайте АСН.

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Страховщик рассказал, что самыми популярными странами для отдыха в 2024 году стали ОАЭ, Египет, Турция и Таиланд, и для туристов, решивших посетить последнее в этом списке государство, страховка обойдётся дороже всего. Всё дело в дополнительных рисках, связанных с необычной для российских желудков местной кухней, частыми ДТП и нападениями обезьян.

При этом поездки в ОАЭ и в Турцию подразумевают страховку со стандартными тарифами. Не дороже полис будет и в случае отдыха в Египте — прошлогодние нападения акул не повлияли на тарифы страховщиков, так как это из ряда вон выходящие случаи.

Что касается менее популярных стран, но с более дорогой страховкой, в этот список вошли Шри-Ланка, Мальдивы, Индонезия, Доминикана, Куба и Ямайка. Полисы при поездке на островные страны дороже, в том числе потому, что экстренная транспортировка с них до больницы осложнена, объяснил страховщик.