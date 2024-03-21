Уфимцев рассказал, какова ситуация на рынке киберстрахования в России

Глава ВСС Евгений Уфимцев рассказал о ситуации на рынке киберстрахования в России. Его слова прозвучали на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
В частности, Уфимцев заявил, что ёмкость рынка киберстрахования составляет 10 млрд рублей, а расходы на страхование таких рисков нужно отнести на себестоимость, давая предприятиям стимул покупать полисы.
Уфимцев отметил, что страховщики поддерживают законопроект о защите персональных данных. Так, в 2023 году число кибератак выросло на 11% по сравнению с 2022 годом, и в первую очередь законопроект защищает персональную информацию россиян.
При этом документ пока что чётко не прописывает, какой случай можно будет считать страховым, однако страховое сообщество готово работать с законодателями по совершенствованию проекта закона, добавил Уфимцев.
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