Уфимцев рассказал, какова ситуация на рынке киберстрахования в России

Глава ВСС: ёмкость рынка киберстрахования составляет 10 млрд рублей

0:55 Your browser does not support the audio element. Страхование

Глава ВСС Евгений Уфимцев рассказал о ситуации на рынке киберстрахования в России. Его слова прозвучали на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Фото: ins-union.ru by Всероссийский союз страховщиков

В частности, Уфимцев заявил, что ёмкость рынка киберстрахования составляет 10 млрд рублей, а расходы на страхование таких рисков нужно отнести на себестоимость, давая предприятиям стимул покупать полисы.

Уфимцев отметил, что страховщики поддерживают законопроект о защите персональных данных. Так, в 2023 году число кибератак выросло на 11% по сравнению с 2022 годом, и в первую очередь законопроект защищает персональную информацию россиян.

При этом документ пока что чётко не прописывает, какой случай можно будет считать страховым, однако страховое сообщество готово работать с законодателями по совершенствованию проекта закона, добавил Уфимцев.