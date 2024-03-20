Юрист объяснила туристам, почему не стоит экономить на страховке

Суд отказал россиянке, требовавшей от страховщика больше, чем прописано в полисе

1:50 Your browser does not support the audio element. Страхование

Свердловский областной суд отказал женщине, которая хотела взыскать со страховой компании большую сумму, чем была прописана в договоре. Об этом пишет "Российская газета".

Фото: unsplash.com by Ashim D’Silva randomlies is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Женщина отдыха несколько лет назад в Сочи, где получила серьёзную травму, когда на неё наехал гироскутер. Туристка выходила с территории отеля и из-за высокого забора не заметила опасности. В итоге вместо отдыха ей пришлось лечиться сначала в сочинской клинике, а затем на родине.

Поправив здоровье, путешественница обратилась в суд, потребовав 400 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред, 235 тысяч рублей неполученной зарплаты и 19,5 тысяч рублей за расходы на лекарства и ортез.

Суд отказался взыскивать средства со страховой фирмы, так как выяснилось, что у гражданки был полис эконом-класса. Страховка по нему составляла 250 тысяч рублей, и компания оказала услуги на эту сумму, следовательно, выполнила все обязательства честно. А вот туроператору пришлось возместить женщине расходы на лечение и потерю зарплаты, а также заплатить штраф почти 327,5 тысяч рублей, за то что не сделал это добровольно.

Как отметила юрист Инга Дорофеева, описанный инцидент наглядно показывает, что не стоит экономить на страховке, отправляясь в путешествие. Если бы гражданка приобрела более дорогой полис, страховщик покрыл бы ей все риски, в том числе потерю зарплаты, траты на лекарства и ортез.

Конечно, по закону туристка могла бы взыскать дополнительные расходы с того, кто управлял гироскутером, но этого человека не нашли. И только тот факт, что россиянка травмировалась на территории отеля, позволил ей отсудить деньги у туроператора, подчеркнула Дорофеева.