Высокие цены на полисы станут причиной провала реформы ОСАГО

Эксперты уверены, что реформа ОСАГО обречена на провал

1:25 Your browser does not support the audio element. Страхование

С 1 марта вступил в силу закон, предполагающий возможность заключения краткосрочного договора ОСАГО. Новые правила заключения договора ОСАГО предполагают, что договор ОСАГО может быть заключен на один год при действии не менее трёх месяцев.

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Автоэксперт Владимир Сажин рассказал Общественной Службе Новостей о положительных и отрицательных сторонах такого подхода к заключению ОСАГО.

Эксперт отмечает, что с одной стороны государство принуждает через систему штрафов к приобретению полиса ОСАГО (за его отсутствие грозит штраф 800 рублей), но с другой никак не ограничивает произвол страховых компаний.

"Вопрос заключается в том, что нет конкретных тарифов на данные полисы. Их отдали на откуп страховым компаниям, чтобы они сами устанавливали тарифы на короткие сроки. Если один день будет стоить как месяц этого полиса это будет экономически не выгодно и, возможно, эта история канет в лету. Она не будет работать, пока страховая компания ставит высокие ценники"

Сажин полагает, что закон должен стимулировать аккуратных пользователей и страховка должна рассчитываться по нижней планке, то есть зависеть напрямую от аварийности езды.

Кроме того, эксперт призвал вносить данные о приобретении полисов в базу незамедлительно, чтобы избежать мошеннических схем как со стороны компаний, так и со стороны страховщиков.