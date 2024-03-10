Верховный суд разъяснил, к какому страховщику обращаться за выплатой при аварии без касания

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"Русская газета": За бесконтактное ДТП заплатит страховая компания виновника

2:08
Страхование

Ущерб при аварии без касания обязана возмещать по ОСАГО страховая компания лица, виновного в ДТП, сообщает "Русская газета".

"Русская газета": За бесконтактное ДТП заплатит страховая компания виновника
Фото: wikimedia.org by Щекинов Алексей Викторович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Речь идет о так называемых бесконтактных ДТП, когда не было столкновения, но из-за действий одной машины вторая попадает в аварию или в салоне падает пассажир. Первый водитель при этом уезжает с места происшествия.

Так, в прошлом году в Ярославле один водитель не уступил дорогу другому. Чтобы избежать столкновения, второе авто резко изменило траекторию и врезалось в столб. Сотрудники ГИБДД нашли первого водителя и обвинили в том, что он скрылся с места ДТП. Виновник утверждает, что не видел, как вторая машина попала в аварию, но доказать это невозможно. Теперь суд рассматривает вопрос лишения водителя прав.

Для возмещения ущерба по ОСАГО потерпевший должен обратиться к страховщику виновника аварии, а не к своему. Такое пояснение давал Верховный суд в 2017 году.

При этом страховая компании не может отказать потерпевшему в выплате, сославшись на отсутствие столкновения машин. Согласно Гражданскому кодексу РФ, взаимодействие источников повышенной опасности подразумевает не только столкновение транспортных средств, но и иные виды взаимодействия, поэтому ответственность за причинение вреда во время бесконтактной аварии лежит на ее виновнике.

Постановление Пленума ВС № 20 от 2019 года гласит, что за оставление места ДТП водитель, вызвавший аварию, может быть привлечен к ответственности независимо от того, вступила ли управляемая им машина в механический контакт с другими транспортными средствами, физическими лицами или объектами, при условии, что скрывшийся был осведомлен о факте ДТП.

По мнению юриста Льва Воропаева, доказать умысел или его отсутствие невозможно. Подразумевается, что водитель должен предвидеть возможность того, что из-за его действий кто-то получит ущерб. Поэтому в случае бесконтактных аварий наказывают даже тех, кто не знал о ДТП и уехал с места происшествия.

 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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