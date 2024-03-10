На подразделение американской страховой компании UnitedHealth Group была совершена кибератака

Хакеры получили 22 млн долларов после атаки на страховую компанию Change Healthcare

1:42 Your browser does not support the audio element. Страхование

Группа хакеров AlphV/Blackcat получила 22 млн долларов после кибератаки на Change Healthcare, подразделение крупнейшей страховой компании США в области здравоохранения UnitedHealth Group.

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В результате взлома была парализована работа аптек по всей территории США и нарушена цепочка поставок рецептурных лекарств более чем на 10 дней. Кибератака стала одной из самых масштабных по нанесенному ущербу за последние несколько лет, пишет Wired.

Известно, что спустя несколько дней после взлома AlphV получила на свой биткоин-кошелек 350 биткоинов (около 22 млн долларов), что подтверждается опубликованной анонимным лицом транзакцией с одной из криптовалютных бирж. На вопрос, были ли эти средства выкупом, страховщик не ответил.

Нападение хакеров стало огромной проблемой для работников здравоохранения. Врачи вынуждены выставлять счета пациентам вручную, но не могут контролировать их оплату, так как медицинские услуги оплачиваются по страховому полису.

UnitedHealth Group предложила временную финансовую помощь организациям, пострадавшим от хакерской атаки, за что была раскритикована Американской ассоциацией больниц (AHA). Последняя заявила, что это не решает проблему с обработкой страховых заявок и переводом денежных средств.

Страховая компания-гигант Healthcare ежегодно осуществляет обработку 15 млрд финансовых операций в сфере здравоохранения в США. В ее системе хранится информация о трети американских пациентах.