Россияне стали чаще страховать жизни своих детей, рассказали представители страховой отрасли

"РГ": в России вырос спрос на детские страховки

1:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

В России вырос спрос на накопительные программы страхования жизни детей. Об этом со ссылкой на опрошенных страховщиков пишет "Российская газета".

Фото: commons.wikimedia.org by Viktoria.sm2012 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В основном, родители приобретают такие полисы, чтобы накопить на обучение ребёнка в вузе. Самое главное, на что стоит обращать внимание при заключении договора — целевая сумма накоплений и уровень финансовой защиты.

Как отметила представитель компании "Росгосстрах Жизнь" Наталья Белова, максимальный гарантированный доход на каждый взнос может достигать 43%. Также по этой программе есть налоговый вычет в размере до 13%.

В среднем горизонт планирования по таким накоплениям составляет 8,6 лет, а их сумма — 213 тысяч рублей. Причём эта цифра в столицах — Москве и Санкт-Петербурге — достигает 400 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Китая ввели расширенное страхование для новорождённых детей. Воспользоваться страховкой можно в течение 90 дней с момента появления младенца на свет. Подробнее об этом читайте в нашем материале.