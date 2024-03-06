Россияне стали чаще страховать жизни своих детей, рассказали представители страховой отрасли

В России вырос спрос на накопительные программы страхования жизни детей. Об этом со ссылкой на опрошенных страховщиков пишет "Российская газета".
В основном, родители приобретают такие полисы, чтобы накопить на обучение ребёнка в вузе. Самое главное, на что стоит обращать внимание при заключении договора — целевая сумма накоплений и уровень финансовой защиты.
Как отметила представитель компании "Росгосстрах Жизнь" Наталья Белова, максимальный гарантированный доход на каждый взнос может достигать 43%. Также по этой программе есть налоговый вычет в размере до 13%.
В среднем горизонт планирования по таким накоплениям составляет 8,6 лет, а их сумма — 213 тысяч рублей. Причём эта цифра в столицах — Москве и Санкт-Петербурге — достигает 400 тысяч рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что власти Китая ввели расширенное страхование для новорождённых детей. Воспользоваться страховкой можно в течение 90 дней с момента появления младенца на свет. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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