В 2023 году "Группа Ренессанс Страхование" вышла на прибыль в 8,2 млрд рублей против позапрошлогоднего убытка в 2,1 млрд рублей

"Группа Ренессанс Страхование" получила годовую прибыль в размере 8,2 млрд рублей

1:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

По итогам 2023 года чистая выручка "Группы Ренессанс Страхование" составила 8,2 млрд рублей. Об этом сообщает "Интерфакс".

Фото: flickr.com by 401(K) 2012 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По сведениям издания, в 2022 году компания понесла убытки в размере 2,1 млрд рублей. При этом чистая прибыль фирмы до уплаты налогов составила 9,4 млрд рублей.

Страховые премии в 2023 году у компании почти достигли объёма в 64 млрд рублей. При этом выплаты снизились с 32 до 31,2 млрд рублей.

Что касается активов страховщика, они подросли до 106,6 млрд рублей. В 2022 году эта цифра была около 92 млрд рублей.

Напомним, ранее стало известно, что жители Казахстана стали активнее оформлять страхование жизни. За январь граждане республики оформили более 160 тысяч таких договоров. Подробнее об этом читайте в нашем материале.