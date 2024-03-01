В 2023 году "Группа Ренессанс Страхование" вышла на прибыль в 8,2 млрд рублей против позапрошлогоднего убытка в 2,1 млрд рублей

По итогам 2023 года чистая выручка "Группы Ренессанс Страхование" составила 8,2 млрд рублей. Об этом сообщает "Интерфакс".
По сведениям издания, в 2022 году компания понесла убытки в размере 2,1 млрд рублей. При этом чистая прибыль фирмы до уплаты налогов составила 9,4 млрд рублей.
Страховые премии в 2023 году у компании почти достигли объёма в 64 млрд рублей. При этом выплаты снизились с 32 до 31,2 млрд рублей.
Что касается активов страховщика, они подросли до 106,6 млрд рублей. В 2022 году эта цифра была около 92 млрд рублей.
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