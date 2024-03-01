В Казахстане граждане всё чаще оформляют страховой полис на собственную жизнь

Жители Казахстана стали чаще страховать свою жизнь

1:32 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страхование жизни становится всё популярнее у жителей Казахстана. Об этом сообщает "Казахстанская правда" со ссылкой на АРРФР.

Фото: flickr.com by Ken and Nyetta is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Всего в январе 2024 года в Казахстане физические и юридические лица заключили более 1,4 млн договоров страхования. Это почти вполовину больше, чем за январь прошлого года.

— Основной рост приходится на договоры по страхованию от несчастных случаев (255 тысяч договоров) и страхованию жизни (161 тысяча договоров), — сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.

За январь страховщики осуществили выплаты более чем на 20 мрлд тенге. Это на 48,6% больше, чем за тот же месяц 2023 года. При этом страховые премии "подросли" на 30,3%, превысив 140 млрд тенге.

В агентстве добавили, что главным драйвером развития сектора является страхование имущества — 49,5 млрд тенге за январь 2024 года, рост 89%. А страхование жизни стало популярнее среди жителей Казахстана на 49,9%. Объём таких договоров составил 5,7 млрд тенге.

Всего за прошлый месяц страховой рынок Казахстана выручил "чистыми" 14,6 млрд тенге, резюмирует агентство.