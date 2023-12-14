Минфин РФ: новые условия возмещения ущерба страховых компаний от военных рисков

1:30 Your browser does not support the audio element. Страхование

Министерство финансов России разработало основные условия компенсации ущерба, причиненного военными рисками, организациям и гражданам на территории новых субъектов Российской Федерации в результате диверсий и террористических актов. Постановлением от 12 июля 2023 года № 1142 правительство РФ утвердило механизм государственной поддержки.

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Согласно данной программе, военные риски могут быть включены в полисы страхования транспортных средств, таких как "автокаско", и страхования грузов (в том числе товаров первой необходимости), без увеличения страховой премии. В случае наступления страхового случая, страховщик осуществляет все необходимые процедуры по урегулированию и начисляет страховое возмещение выгодоприобретателю. Впоследствии данная страховая выплата компенсируется страховщику из федерального бюджета, сообщает asn.news.

Важно отметить, что к участию в программе допускаются только те страховщики, которые заключили соглашение по стандартной форме с аккредитованным акционерным обществом. В рамках такого соглашения определены требования к страховой организации, условиям страхования, перечень страховых случаев, подлежащих возмещению, критерии возмещения, а также порядок взаимодействия между аккредитованным акционерным обществом и страховой организацией.