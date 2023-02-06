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Астропсихолог: представители каждого знака зодиака имеют общие черты и особенности поведения

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Об общих чертах и особенностях поведения представителей разных знаков зодиака рассказала астропсихолог Регина Злобина, сообщает сайт Москва 24.

Астропсихолог: представители каждого знака зодиака имеют общие черты и особенности поведения

Так, Овны стремятся победить, проявляют соперничество, им нужно быть в центре внимания. А вот Телец предпочитает встречу в красивых местах, этот знак зодиака ценит красоту и роскошь, заметила собеседник издания.

Ракам нужно давать возможность проявлять заботу о себе и окружении, создавать уют там, где планируется проводить с ними время, советует эксперт.

Львы, по её словам, нуждаются в реализации замыслов, нужно позволить им чувствовать себя главными, Девы предпочитают пунктуальность и добросовестность.

У Весов всегда есть свое мнение, которому они доверяют. Скорпионы таят чувства, пока не наступит момент для их высказывания. Во время общения Козероги предпочитают слышать чёткие, не размытые фразы, добавила эксперт.

Водолей ценит дружбу и общение умов, а Рыбы самый нежный знак, они переживательны и чувственны, заключила специалист.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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