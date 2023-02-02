Астролог Ольга Мазур заявила, что в феврале Овнам, Львам и Девам нужно быть осторожными в любых вопросах, которые касаются денег.
По словам эксперта, Овнам лучше вообще ни с кем не обсуждать свои финансовые вопросы, удачные или неудачные сделки.
"Будьте готовы к тому, что в бизнесе при проверках могут всплывать финансовые ошибки, недочеты, неучтенный доход или траты", — предупредила эксперт.
Проблемы с проверяющими инстанциями могут возникнуть и у Львов, отметила Мазур в беседе с сайтом Москва 24.
"У Дев могут возникать спорные финансовые вопросы как с деловыми, так и личными партнерами. Возможно, даже придётся обращаться к юристу", — заявила астролог.
Мазур рекомендовала абсолютно всем в течение февраля придерживаться разумного, стратегического подхода в принятии любых решений, в том числе и финансовых.
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