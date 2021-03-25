Неделя в Москве завершится достаточно благоприятной солнечной погодой в четверг, пятницу и воскресенье. В субботу ожидаются небольшие осадки.
Как рассказал корреспондентам РИА "Новости" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, наступает антициклонический режим.
"С четверга по субботу в Москве температура будет 6-8 градусов, по области — до 9 градусов, в воскресенье тоже до 9 градусов. Осадков не ожидается, облачно с прояснениями, в субботу даже небольшие осадки, а в воскресенье опять солнечная погода", — описывает он.
По словам Вильфанда, в этот раз потепление отнюдь не аномальное — температура всего на 2-4 градуса выше нормы. Ранее синоптик рассказал, когда в этот раз сойдет снег в московском регионе.
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