В российском Гидрометцентре сообщили, когда в столице сойдет снег. По данным научного руководителя ведомства Романа Вильфанда, в среднем это происходит в первые десять дней апреля.
"Примерно так и будет в этом году — снег сойдет примерно к концу первой декады", — приводит слова Вильфанда ТАСС. А начнется сход снега в третьей декаде марта, "или даже чуть позже".
Ранее синоптик отмечал, что в Москве до полноценной тёплой весны ещё довольно далеко. Грядёт очередное понижение температуры, в выходные термометры покажут ноль, а с понедельника будет теплеть до плюс четырёх-семи градусов.
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