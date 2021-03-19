Синоптики рассказали, когда в Москве сойдет снег

В российском Гидрометцентре сообщили, когда в столице сойдет снег. По данным научного руководителя ведомства Романа Вильфанда, в среднем это происходит в первые десять дней апреля.

"Примерно так и будет в этом году — снег сойдет примерно к концу первой декады", — приводит слова Вильфанда ТАСС. А начнется сход снега в третьей декаде марта, "или даже чуть позже".

Ранее синоптик отмечал, что в Москве до полноценной тёплой весны ещё довольно далеко. Грядёт очередное понижение температуры, в выходные термометры покажут ноль, а с понедельника будет теплеть до плюс четырёх-семи градусов.