Ожирение больше всего грозит жителям мегаполисов

В течение 10 лет испанские ученые проводили исследование, проверяя взаимосвязь факта проживания в больших городах и склонности к ожирению. Эксперты пришли к выводу, что набору лишнего веса способствует фоновый городской шум: звуки, издаваемые промышленными предприятиями, авто-и железнодорожным транспортом, другими громкими источниками. Особенно сильно влияют на состояние людей звуки, исходящие от поездов, сообщает pora.ru.

В эксперименте приняли участие 1500 добровольцев. Все изменения, связанные с их физическим и психическим здоровьем, ученые сверяли с факторами внешнего воздействия. Было доказано, что риск развития ожирения у каждого горожанина зависел от дополнительного децибела фонового шума.

Специалисты объяснили: грохот и шум способствуют активизации выработки гормона стресса - кортизола. Такова реакция организма в данном случае на раздражающий звук. А кортизолу отведена роль стимулятора интенсивного отложения жира как защитного резерва.

Ранее шведские ученые занимались такой же проблемой - влиянием шума на жителей города. Ими было установлено, что из-за каждых лишних 10 децибел шума поневоле происходит прибавка одного сантиметра на талии человека.

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