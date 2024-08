Как никотин разрушает эффект лекарств

Почему никотин ослабляет действие антидепрессантов и инсулина

Никотин оказывает сильное влияние на эффективность множества препаратов, особенно нацеленных на сердечно-сосудистую, нервную и другие системы организма. Это взаимодействие требует особого внимания при выборе медикаментозной терапии для курящих людей.

Фото: Freepik by Racool_studio, PDM

Например, никотин значительно снижает эффективность бета-адреноблокаторов, что приводит к необходимости увеличения их дозировки в два раза. Также он ослабляет седативное и обезболивающее действие бензодиазепинов и анестетиков, что может сказаться на терапии нервных расстройств.

Особенно опасно сочетание никотина и гормональных препаратов, таких как оральные контрацептивы. Эти средства сами по себе увеличивают риск тромбозов, но при курении риск возрастает в 20 раз из-за влияния никотина на сосуды и вязкость крови.

Именно поэтому курящим женщинам старше 35 лет рекомендуется отказаться от использования таких препаратов. Также никотин мешает работе препаратов для лечения астмы, снижает эффективность антидепрессантов, миорелаксантов, препаратов против аритмии и паркинсонизма.

Таким образом, курение и медикаментозная терапия могут входить в конфликт, делая лечение менее эффективным или даже опасным. Врачам важно учитывать это при назначении дозировок и выборе препаратов для пациентов, сообщивших о курении.

Уточнения

