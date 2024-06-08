Онколог Дронов: никаких достоверных и допустимых доказательств существования такой вакцины, которая бы помогла справиться с раком, у меня нет

Онколог Дронов ставит под сомнение существование вакцины против рака

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В своём недавнем интервью "Газете.Ru" глава Центра Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что в России успешно проведены испытания вакцины против всех видов рака.

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"Действительно, создана универсальная технология, которая позволяет решить буквально все проблемы онкологии", — сообщил он.

Он пояснил, что терапевтическая вакцина была создана на основе мРНК-технологий и будет разрабатываться индивидуально для каждого пациента.

Председатель Исполкома "Движения против рака" Николай Дронов высказал своё мнение по этому поводу в интервью Радио 1.

"Могу сказать, что никаких достоверных и допустимых доказательств существования такой вакцины, которая бы помогла справиться с раком, у меня нет. Можно обратиться в институт Герцена, где расскажут, почему это пока невозможно. Если бы это было так просто, мы бы, слава Богу, могли закончить нашу работу", — заявил эксперт.

Помимо этого, он считает, что возможность разработки лекарства для каждого пациента ничтожно мала. По крайней мере сейчас, добавил он.