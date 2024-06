Онколог Дронов: никаких достоверных и допустимых доказательств существования такой вакцины, которая бы помогла справиться с раком, у меня нет

В своём недавнем интервью "Газете.Ru" глава Центра Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что в России успешно проведены испытания вакцины против всех видов рака.

Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source) is licensed under public domain