Онколог Дронов: никаких достоверных и допустимых доказательств существования такой вакцины, которая бы помогла справиться с раком, у меня нет

В своём недавнем интервью "Газете.Ru" глава Центра Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что в России успешно проведены испытания вакцины против всех видов рака.
"Действительно, создана универсальная технология, которая позволяет решить буквально все проблемы онкологии", — сообщил он.
Он пояснил, что терапевтическая вакцина была создана на основе мРНК-технологий и будет разрабатываться индивидуально для каждого пациента.
Председатель Исполкома "Движения против рака" Николай Дронов высказал своё мнение по этому поводу в интервью Радио 1.
"Могу сказать, что никаких достоверных и допустимых доказательств существования такой вакцины, которая бы помогла справиться с раком, у меня нет. Можно обратиться в институт Герцена, где расскажут, почему это пока невозможно. Если бы это было так просто, мы бы, слава Богу, могли закончить нашу работу", — заявил эксперт.
Помимо этого, он считает, что возможность разработки лекарства для каждого пациента ничтожно мала. По крайней мере сейчас, добавил он.
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