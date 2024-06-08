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Онколог Дронов: никаких достоверных и допустимых доказательств существования такой вакцины, которая бы помогла справиться с раком, у меня нет

Онколог Дронов ставит под сомнение существование вакцины против рака

1:13
Здоровье

В своём недавнем интервью "Газете.Ru" глава Центра Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что в России успешно проведены испытания вакцины против всех видов рака.

Онколог Дронов ставит под сомнение существование вакцины против рака
Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source) is licensed under public domain

"Действительно, создана универсальная технология, которая позволяет решить буквально все проблемы онкологии", — сообщил он.

Он пояснил, что терапевтическая вакцина была создана на основе мРНК-технологий и будет разрабатываться индивидуально для каждого пациента.

Председатель Исполкома "Движения против рака" Николай Дронов высказал своё мнение по этому поводу в интервью Радио 1.

"Могу сказать, что никаких достоверных и допустимых доказательств существования такой вакцины, которая бы помогла справиться с раком, у меня нет. Можно обратиться в институт Герцена, где расскажут, почему это пока невозможно. Если бы это было так просто, мы бы, слава Богу, могли закончить нашу работу", — заявил эксперт.

Помимо этого, он считает, что возможность разработки лекарства для каждого пациента ничтожно мала. По крайней мере сейчас, добавил он.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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