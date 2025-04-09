Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
А-дом прёт в тренды — но есть нюанс, о котором не говорят
Хрустящий снаружи, мягкий внутри: как добиться идеального жареного картофеля за два шага
Король и королева Британии отмечают фарфоровую свадьбу: вместе наперекор всему
Революция в цветочном бизнесе! Ярославская область запускает производство орхидей полного цикла
Фитнес-тренд, который стоит попробовать этой весной: он стал хитом в соцсетях
Дерево кешью: ваше новое любимое растение с невероятными плодами
Развод без слёз и скандалов: как мирно поделить квартиру
Новые водные приключения в Лагуне Лира: узнайте, как развлекаться на полную катушку!
Специя, которую недооценивали: одна штука — море пользы

Секрет молодости, о котором знали ещё наши бабушки — уход за собой по лунному календарю

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Считается, что фазы луны влияют не только на приливы и отливы, но и на наше тело. Уход по лунному календарю включает в себя выбор подходящих дней для стрижки, ухода за кожей, эпиляции и даже начала диеты. Но стоит ли следовать этим рекомендациям?

Луна
Фото: unsplash.com by Dean Hayton, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Луна

Почему всё больше женщин выбирают уход по луне

С древности женщины ориентировались на лунные циклы в разных сферах жизни. Сегодня всё больше бьюти-энтузиастов снова обращаются к этим знаниям: якобы в определённые фазы луны процедуры красоты дают более заметный эффект. Луна влияет на жидкости в организме, на настроение и даже на скорость обновления клеток — в этом убеждены поклонники метода.

Какие фазы луны за что отвечают

  • Растущая луна — идеальна для увлажнения, питания кожи и волос. Все эти процедуры работают сильнее.
  • Убывающая луна — время для детокса, чистки, удаления всего лишнего.
  • Полнолуние — сильный энергетический период, рекомендуется не перегружать кожу.
  • Новолуние — отличное время для отдыха, планирования и восстановления.

Работает ли это на самом деле

Научных подтверждений пока немного. Однако, как показывает практика, регулярный и осознанный уход, пусть даже по «луне», улучшает внешний вид. Возможно, эффект кроется не только в фазах, но и в том внимании, которое вы уделяете себе.

Если вы любите ритуалы и внимательны к себе, уход по лунному календарю может стать красивой привычкой. Главное — слушать своё тело и не воспринимать рекомендации как строгие правила.

Уточнения

Лу́нный календа́рь — разновидность календаря, в основе которого лежит период смены фаз Луны, то есть синодический месяц.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Птицы с интеллектом: что сделали вороны, поразив учёных по всему миру
Наука и техника
Птицы с интеллектом: что сделали вороны, поразив учёных по всему миру Аудио 
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Здоровье
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее Аудио 
Бабушка подливала это под огурцы — и собирала их до самых заморозков
Садоводство, цветоводство
Бабушка подливала это под огурцы — и собирала их до самых заморозков Аудио 
Популярное
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома

Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.

Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
Желающие желать. Коалиция глобалистов держит Украину только как щит от России Дмитрий Плотников Эстония хочет войны в Балтийском море. Риск задирать того, кто больше, её не пугает Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Смертельные змеи и загадочные птицы: почему этот остров стал запретной зоной
Слизни боятся этой шершавой ловушки — урожай под защитой
Слизни боятся этой шершавой ловушки — урожай под защитой
Последние материалы
А-дом прёт в тренды — но есть нюанс, о котором не говорят
Хрустящий снаружи, мягкий внутри: как добиться идеального жареного картофеля за два шага
Король и королева Британии отмечают фарфоровую свадьбу: вместе наперекор всему
Секрет молодости, о котором знали ещё наши бабушки — уход за собой по лунному календарю
Революция в цветочном бизнесе! Ярославская область запускает производство орхидей полного цикла
Фитнес-тренд, который стоит попробовать этой весной: он стал хитом в соцсетях
Дерево кешью: ваше новое любимое растение с невероятными плодами
Развод без слёз и скандалов: как мирно поделить квартиру
Новые водные приключения в Лагуне Лира: узнайте, как развлекаться на полную катушку!
Специя, которую недооценивали: одна штука — море пользы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.