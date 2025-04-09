Секрет молодости, о котором знали ещё наши бабушки — уход за собой по лунному календарю

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Считается, что фазы луны влияют не только на приливы и отливы, но и на наше тело. Уход по лунному календарю включает в себя выбор подходящих дней для стрижки, ухода за кожей, эпиляции и даже начала диеты. Но стоит ли следовать этим рекомендациям?

Фото: unsplash.com by Dean Hayton, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Луна

Почему всё больше женщин выбирают уход по луне

С древности женщины ориентировались на лунные циклы в разных сферах жизни. Сегодня всё больше бьюти-энтузиастов снова обращаются к этим знаниям: якобы в определённые фазы луны процедуры красоты дают более заметный эффект. Луна влияет на жидкости в организме, на настроение и даже на скорость обновления клеток — в этом убеждены поклонники метода.

Какие фазы луны за что отвечают

Растущая луна — идеальна для увлажнения, питания кожи и волос. Все эти процедуры работают сильнее.

— идеальна для увлажнения, питания кожи и волос. Все эти процедуры работают сильнее. Убывающая луна — время для детокса, чистки, удаления всего лишнего.

— время для детокса, чистки, удаления всего лишнего. Полнолуние — сильный энергетический период, рекомендуется не перегружать кожу.

— сильный энергетический период, рекомендуется не перегружать кожу. Новолуние — отличное время для отдыха, планирования и восстановления.

Работает ли это на самом деле

Научных подтверждений пока немного. Однако, как показывает практика, регулярный и осознанный уход, пусть даже по «луне», улучшает внешний вид. Возможно, эффект кроется не только в фазах, но и в том внимании, которое вы уделяете себе.

Если вы любите ритуалы и внимательны к себе, уход по лунному календарю может стать красивой привычкой. Главное — слушать своё тело и не воспринимать рекомендации как строгие правила.

Уточнения

Лу́нный календа́рь — разновидность календаря, в основе которого лежит период смены фаз Луны, то есть синодический месяц.



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