Секрет молодости, о котором знали ещё наши бабушки — уход за собой по лунному календарю

Считается, что фазы луны влияют не только на приливы и отливы, но и на наше тело. Уход по лунному календарю включает в себя выбор подходящих дней для стрижки, ухода за кожей, эпиляции и даже начала диеты. Но стоит ли следовать этим рекомендациям?
С древности женщины ориентировались на лунные циклы в разных сферах жизни. Сегодня всё больше бьюти-энтузиастов снова обращаются к этим знаниям: якобы в определённые фазы луны процедуры красоты дают более заметный эффект. Луна влияет на жидкости в организме, на настроение и даже на скорость обновления клеток — в этом убеждены поклонники метода.
Научных подтверждений пока немного. Однако, как показывает практика, регулярный и осознанный уход, пусть даже по «луне», улучшает внешний вид. Возможно, эффект кроется не только в фазах, но и в том внимании, которое вы уделяете себе.
Если вы любите ритуалы и внимательны к себе, уход по лунному календарю может стать красивой привычкой. Главное — слушать своё тело и не воспринимать рекомендации как строгие правила.
Лу́нный календа́рь — разновидность календаря, в основе которого лежит период смены фаз Луны, то есть синодический месяц.
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